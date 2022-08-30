Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Госдумы Пономарёва за фейки об армии

Коптевский суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва за фейки о Вооружённых силах РФ по мотивам ненависти или вражды. Об этом вечером 30 августа сообщает ТАСС.



Решением суда Пономарёв заочно арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.



По статье о публичном распространении фейков о российской армии по мотивам политической или иной ненависти и вражды, согласно действующему законодательству РФ, может грозить от 5 до 10 лет колонии.

