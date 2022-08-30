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    Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Госдумы Пономарёва за фейки об армии

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    Коптевский суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва за фейки о Вооружённых силах РФ по мотивам ненависти или вражды. Об этом вечером 30 августа сообщает ТАСС.

    Решением суда Пономарёв заочно арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

    По статье о публичном распространении фейков о российской армии по мотивам политической или иной ненависти и вражды, согласно действующему законодательству РФ, может грозить от 5 до 10 лет колонии.

    Илья Пономарёв — в прошлом — депутат Госдумы РФ, член фракции «Справедливая Россия» и Совета Левого фронта. 20 марта 2014 года единственный проголосовал в Госдуме против присоединения Крыма к России. В июне того же года выехал из России в США, где проживал в течение последующих двух лет.

    В апреле 2015 года Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила Пономарёва депутатской неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда «Сколково», 16 октября 2015 года дала согласие на его заочный арест. Следственный комитет возбудил в отношении политика уголовное дело и намерен добиваться его экстрадиции в Россию.

    17 мая 2019 года, в последний рабочий день своей каденции, на тот момент президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о предоставлении Илье Пономарёву украинского гражданства.

    Последние несколько лет проживает в Киеве, где, по собственным словам, занимается привлечением инвестиций на Украину.

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