Во Франции предотвратили три теракта во время Олимпийских игр

Во время летних Олимпийских игр спецслужбы во Франции смогли предотвратить три террористических акта. Пяти задержанным предъявили обвинения. Об этом в среду, 11 сентября, Franceinfo сообщил глава антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен.



По словам Оливье Кристена, первый теракт готовили в баре, расположенном рядом со стадионом «Жоффруа Гишар» в городе Сент-Этьен. Во второй раз террористы собирались атаковать «израильские учреждения или представительства в Париже». При этом глава антитеррористической прокуратуры подчеркивает, что злоумышленники не намеревались навредить спортсменам из Израиля. Третий теракт готовили два человека из департамента Жиронда, расположенного на юго-западе Франции.



Как итог — пять злоумышленников, среди которых один несовершеннолетний, задержали. Им предъявили обвинения, а также заключили под стражу.



До начала Олимпиады в Париже французское Главное управление внутренней безопасности рекомендовало отменить церемонию открытия международных соревнований из-за угрозы теракта. Тем не менее позже французские спецслужбы начали опровергать опасения по поводу безопасности мероприятия.



Летние Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

