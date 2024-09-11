    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-в

    758мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.11eur100.5

    Во Франции предотвратили три теракта во время Олимпийских игр

    223
    обсудить

    Во время летних Олимпийских игр спецслужбы во Франции смогли предотвратить три террористических акта. Пяти задержанным предъявили обвинения. Об этом в среду, 11 сентября, Franceinfo сообщил глава антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен.

    По словам Оливье Кристена, первый теракт готовили в баре, расположенном рядом со стадионом «Жоффруа Гишар» в городе Сент-Этьен. Во второй раз террористы собирались атаковать «израильские учреждения или представительства в Париже». При этом глава антитеррористической прокуратуры подчеркивает, что злоумышленники не намеревались навредить спортсменам из Израиля. Третий теракт готовили два человека из департамента Жиронда, расположенного на юго-западе Франции.

    Как итог — пять злоумышленников, среди которых один несовершеннолетний, задержали. Им предъявили обвинения, а также заключили под стражу.

    До начала Олимпиады в Париже французское Главное управление внутренней безопасности рекомендовало отменить церемонию открытия международных соревнований из-за угрозы теракта. Тем не менее позже французские спецслужбы начали опровергать опасения по поводу безопасности мероприятия.

    Летние Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Олимпиада в ПарижеТерактыОливье Кристен
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close