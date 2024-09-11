Во время летних Олимпийских игр спецслужбы во Франции смогли предотвратить три террористических акта. Пяти задержанным предъявили обвинения. Об этом в среду, 11 сентября, Franceinfo сообщил глава антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен.
По словам Оливье Кристена, первый теракт готовили в баре, расположенном рядом со стадионом «Жоффруа Гишар» в городе Сент-Этьен. Во второй раз террористы собирались атаковать «израильские учреждения или представительства в Париже». При этом глава антитеррористической прокуратуры подчеркивает, что злоумышленники не намеревались навредить спортсменам из Израиля. Третий теракт готовили два человека из департамента Жиронда, расположенного на юго-западе Франции.
Как итог — пять злоумышленников, среди которых один несовершеннолетний, задержали. Им предъявили обвинения, а также заключили под стражу.
До начала Олимпиады в Париже французское Главное управление внутренней безопасности рекомендовало отменить церемонию открытия международных соревнований из-за угрозы теракта. Тем не менее позже французские спецслужбы начали опровергать опасения по поводу безопасности мероприятия.
Летние Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Во Франции предотвратили три теракта во время Олимпийских игр
Во время летних Олимпийских игр спецслужбы во Франции смогли предотвратить три террористических акта. Пяти задержанным предъявили обвинения. Об этом в среду, 11 сентября, Franceinfo сообщил глава антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен.
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