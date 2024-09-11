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    Пронесло. Облако плазмы разминулось с нами на несколько градусов

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    Миллионы метеозависимых могут выдохнуть: масштабной магнитной бури не случилось. Досадно только охотникам за северным сиянием.

    «Облако плазмы, выброшенное с Солнца 7 сентября и ставшее причиной многочисленных обсуждений в прессе в связи с его возможным ударом по Земле, судя по всему, прошло в нескольких градусах от планеты ещё вчера, в ночь на 11 сентября», — сообщает на своём сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

    Модельный расчёт движения облака (модель ENLIL). Земля — зелёный кружок (ожидалось касание планеты краем облака)
    Модельный расчёт движения облака (модель ENLIL). Земля — зелёный кружок (ожидалось касание планеты краем облака)Фото: xras.ru
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    На этот раз нашу планету не задели даже внешние периферийные участки выброса: космические аппараты, ведущие измерения на линии Солнце — Земля, не зарегистрировали никаких скачков параметров. Зона полярных сияний (авроральный овал) также не испытала ночью возмущений.

    «К сожалению, можно отметить, что основная мировая модель ENLIL для расчёта траекторий солнечных масс в очередной раз показала, что плохо считает края плазменных облаков, что часто приводит к ошибкам в тех случаях, когда столкновение ожидается не лобовое, а касательное», — отмечается в сообщении.

    На данный момент угроз магнитных бурь пока нет.

    «Солнце за последние 2–3 дня произвело несколько вспышек с возможными выбросами масс, которые сейчас моделируются. Связанное с этим обновление прогноза может появиться уже сегодня», — отмечают астрономы.

    Но даже если вспышки направлены в нашу сторону, они были умеренной силы, и рекордных событий не ожидается.

    Модельный расчёт движения облака (модель ENLIL). Земля — зелёный кружок (ожидалось касание планеты краем облака)
    Модельный расчёт движения облака (модель ENLIL). Земля — зелёный кружок (ожидалось касание планеты краем облака)Фото: xras.ru

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