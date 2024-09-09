Всё серьёзно, буря будет не одна. Солнце выбросило новое облако, которое летит прямо на нас со скоростью 800 км/с

Земле, похоже, предстоит выдержать два солнечных удара подряд: к нам движутся два облака плазмы. Сияние возможно уже сегодня. Об этом 9 сентября сообщает на своем сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

За последние дни на Солнце случилось сразу несколько выбросов плазмы, и почти все уходили мимо Земли. Однако 7 сентября произошёл очень крупный выброс на видимой стороне звезды, который, предположительно, всё же заденет краем нашу планету. Сегодня вечером возможны бури уровня 1–2 по 5-балльной шкале, и есть 30-процентная вероятность полярных сияний.

Но это не всё. Утром 9 сентября Солнце выбросило новые крупные объёмы плазмы. На этот раз, похоже, они точно направляются к нам. Вероятность лобового удара превышает 90%. На последних снимках видно сформированное облако размером около 30 миллионов километров. Оно движется со скоростью около 800 км/с, и расстояние до Земли оно преодолеет примерно за 50 часов. То есть приход солнечных масс ожидается в среду в середине дня. Два удара по Земле могут слиться в одну бурю продолжительностью около суток.

«Можно заметить, что новый выброс на снимках имеет весьма необычную, двойную форму, как будто состоит из двух облаков. Правое облако, судя по всему, является результатом утренней вспышки на западном краю Солнца и для Земли неопасно. Угрозы связаны с центральным облаком, которое как раз и направлено к Земле», — отмечают астрономы.



Напомним, до этого предполагалось, что магнитная буря начнётся завтра.