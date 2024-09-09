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Общество Ожидается сильная магнитная буря. Готовимся ловить сияние

Ожидается сильная магнитная буря. Готовимся ловить сияние

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2 комментария

Во вторник, 10 сентября, по прогнозу астрономов, на Земле начнётся магнитная буря и продлится ориентировочно до полудня среды. Такие данные публикует 9 сентября на своем сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В середине завтрашнего дня геоудары достигнут, предположительно, 4 баллов (средняя по мощности буря), а к ночи — 6 баллов. Вероятность сильного магнитного шторма 10 сентября оценивается в 40%, 11 сентября — в 15%. В таких условиях велик шанс наблюдать полярное сияние. Погода в Петербурге помешать не должна: плотных облаков на небе не ожидается. Успокоится геомагнитное поле в среду после полудня.

Следующие возмущения вероятны 26 и 27 сентября.

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Комментарии
2
McGillavry
9 сентября 2024, 12:55
Зачем тогда публиковали недостоверные прогнозы, в которых весь месяц зелёный, а конце только несколько дней помечены красным?
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