Ожидается сильная магнитная буря. Готовимся ловить сияние

Во вторник, 10 сентября, по прогнозу астрономов, на Земле начнётся магнитная буря и продлится ориентировочно до полудня среды. Такие данные публикует 9 сентября на своем сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В середине завтрашнего дня геоудары достигнут, предположительно, 4 баллов (средняя по мощности буря), а к ночи — 6 баллов. Вероятность сильного магнитного шторма 10 сентября оценивается в 40%, 11 сентября — в 15%. В таких условиях велик шанс наблюдать полярное сияние. Погода в Петербурге помешать не должна: плотных облаков на небе не ожидается. Успокоится геомагнитное поле в среду после полудня.

