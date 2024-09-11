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С видом на историю. Достопримечательности Кронштадта, о которых знает не каждый

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4 комментария

Что посмотреть в Кронштадте, если кажется, что вы уже всё видели? «Фонтанка» собрала несколько знаковых мест с историей, о которых вы могли не знать — или просто не замечать, проходя мимо.

К 320-летию Кронштадта «(От)Личный Петербург» и комитет по развитию туризма создали специальную номинацию, посвященную этому городу. Прямо сейчас вы можете проголосовать за лучшую достопримечательность острова Котлин. Переходите на сайт и решайте, кто достоин награды!

Форт «Риф»

Адрес: Кронштадтское шоссе, 74А

Это место включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве памятника фортификационного искусства мирового значения. Форт расположен на западной оконечности острова Котлин.

В истории «Рифа» — много знаковых событий. Его начали строить в 1889 году в качестве инженерного полигона. В 1910 году строительные работы посетил Николай II. А в 1921-м форт послужил последним убежищем для участников Кронштадтского восстания.

Военные окончательно покинули это место в 2014 году, после чего здесь открыли музей. Теперь все желающие могут попасть в старинные помещения, ознакомиться с их историей в выставочных залах и насладиться видом на Финский залив.

Батарея «Демидов»

Адрес: Южная Кронштадтская дорога, 44К

В западной части острова Котлин расположен и комплекс береговых батарей Кронштадтской крепости. Он чуть ближе к городу — сюда стоит заехать, если вы соберетесь посетить форт «Риф».

Впервые оборонительные сооружения на этом месте появились в середине XIX века — во время Крымской войны. Артиллерийскую батарею назвали «Демидов» в честь генерал-майора Петра Григорьевича Демидова, который командовал войсками кронштадтского гарнизона. В начале XX века батарею перестроили под более современные и скорострельные пушки.

Сегодня оборудование не используется — это музей под открытым небом. Посетители могут увидеть не только старинные укрепления, но и модели военной техники.

Итальянский дворец

Адрес: Макаровская ул., 3

Один из обязательных к посещению музеев Кронштадта находится в Итальянском дворце — одном из старейших зданий на острове, построенном еще в 1720–1724 годах. Официально оно называлось собственным Его Императорского Величества домом в скобе Гостиного двора, однако действительно ли в нем жил Петр I, доподлинно неизвестно.

Изначально дворец был построен в характерном для того времени стиле петровского барокко. Но в XIX веке его перестроили — и ничего из первоначальных интерьеров не сохранилось.

Однако повод для его посещения есть: сегодня дворец относится к Центральному военно-морскому музею. Здесь расположена экспозиция «Кронштадтская крепость» — на ней можно узнать об истории города и его фортификационных сооружений.

Мемориальный музей-кабинет А. С. Попова

Адрес: Макаровская ул., 3

Вы, кстати, знали, что знаменитый ученый Александр Попов жил, работал и изобретал в Кронштадте? На первом этаже Итальянского дворца находится еще один музей, который заслуживает вашего отдельного внимания. Это мемориальный кабинет А. С. Попова.

Он был открыт еще в 1906 году и считается первым музеем Кронштадта. Изначально находился в здании бывшей Минной школы — именно в нем Попов на протяжении 18 лет преподавал и занимался научной деятельностью. Но к XXI веку здание стало аварийным, и экспозиция «переехала» в Итальянский дворец — под крыло филиала Центрального военно-морского музея.

Попав в кабинет, вы сможете увидеть уникальное собрание исторических радиоприборов и аппаратуры, с которой работал сам Попов.

Петровский док и канал Петра Великого

Адрес: у Докового моста; у Докового бассейна

Если вы бывали в Кронштадте, то наверняка проходили мимо этой достопримечательности. Но, возможно, не обращали на нее внимание. А стоит! Ведь это первое в России сооружение для ремонта кораблей.

Строительство началось еще при Петре I. Конструкция была по-настоящему уникальна для своего времени: когда здесь установили паровую машину, док смогли осушать за рекордные девять дней. Вода перекачивалась в специальный бассейн.

Посмотреть на ворота дока вы сможете с Докового моста. Именно за этими створами находится место, где раньше ремонтировали корабли. Обратите внимание и на канал: он искусственный.

Если интересуетесь историей судостроительства, пройдитесь до Овражного парка. Там сохранился Доковый бассейн, куда раньше спускали воду.

Огромное окно

Адрес: Петровская ул., 7Б

Неподалеку от Докового бассейна, на Петровской улице, вы найдете бывшую «Машинную школу Балтийского флота». Она примечательна архитектурой. Проходя мимо, вы точно обратите внимание на огромное окно высотою в два этажа.

Здесь обучали машинистов, кочегаров, турбинистов, трубников и других сотрудников флота — именно для этого и нужно было такое большое окно, пропускающее много света. В 1930-е учебное заведение преобразовали в Электромеханическую школу Учебного отряда Краснознаменного Балтийского флота. Она была расформирована только в «нулевых». С тех пор здание много лет пустует.

Сквер Инчхон

Адрес: ул. Зосимова, 21

Сквер с необычным названием открылся в 2019 году как символ дружбы между Россией и Южной Кореей. Там растут деревья бонсай, есть тропинки и беседка. А еще установлены скамейки с видом на Финский залив.

В сквере вы найдете стенды, посвященные подвигу крейсера «Варяг». Он — краеугольный камень в основании этого места.

Именно из Кронштадта отправился корабль, который потом был уничтожен во время Русско-японской войны. Он ушел на дно возле порта Чемульпо, где сейчас расположен современный корейский город Инчхон.

Кронштадтский Морской музей

Адрес: Андреевская ул., 5

Еще один музей, о котором знают далеко не все гости города-на-острове, — Кронштадтский Морской. Его открыли в 2012 году и посвятили истории водолазного дела в России и военной истории Кронштадта в XX веке.

Здесь два зала. В первом вы сможете посмотреть на водолазное снаряжение разных лет. Во втором — на предметы, которые стали свидетелями трагических событий Великой Отечественной войны и блокады: боевые знаки, оружие и патроны, ордена, медали, солдатскую форму, пробитые осколками каски, документы, фронтовые письма, дневники.

О других местах Кронштадта, которые стоит посетить, «Фонтанка» писала здесь.

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Комментарии
4
VKuser174198221
11 сентября 2024, 12:09
Короче: нечего там делать....
zoera
11 сентября 2024, 12:44
Из всего перечисленного в статье, не разрушается и не заброшены только форт Риф, музей истории Кронштадта, Итальянский дворец и сквер Инчхон. Всё остальное в весьма плачевном состоянии.
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