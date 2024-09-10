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Общество Новую модель наушников AirPods 4 будут продавать без зарядного кабеля

Новую модель наушников AirPods 4 будут продавать без зарядного кабеля

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8 комментариев

Компания Apple на ежегодной презентации представила новые беспроводные наушники AirPods 4, однако не сообщила о том, что они будут продаваться без кабеля зарядки USB-C.

На сайте компании указано, что кабель нужно покупать отдельно. Отметим, стоимость провода в магазине Apple составляет 19 долларов: это более 1 700 рублей по текущему курсу.

Таким образом, теперь в коробку будут класть наушники, зарядный кейс, а также документацию.

На презентации рассказали, что новые наушники AirPods 4 отличаются улучшенным звуком с более глубокими басами и системой активного шумоподавления. Стандартная модель AirPods 4 будет стоить 129 долларов, а версия с активным шумоподавлением — 179 долларов. Продажи планируют начать 20 сентября.

Напомним, «Фонтанка» подробно рассказывала о новинках, представленных компанией Apple.

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Комментарии
8
hedgehog_
10 сентября 2024, 17:42
а кому-то нужен особенный кабель эппл для наушников? кабель для зарядки телефона к ним не подойдет? уже примерно все экономят на проводах (это называется забота о природе)
houspi
10 сентября 2024, 18:00
19 долларов? Сущие копейки в недружественной стране, всего-то три бигмака и одна картошка фри.
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