Новую модель наушников AirPods 4 будут продавать без зарядного кабеля

Компания Apple на ежегодной презентации представила новые беспроводные наушники AirPods 4, однако не сообщила о том, что они будут продаваться без кабеля зарядки USB-C.

На сайте компании указано , что кабель нужно покупать отдельно. Отметим, стоимость провода в магазине Apple составляет 19 долларов: это более 1 700 рублей по текущему курсу.

Таким образом, теперь в коробку будут класть наушники, зарядный кейс, а также документацию.

На презентации рассказали, что новые наушники AirPods 4 отличаются улучшенным звуком с более глубокими басами и системой активного шумоподавления. Стандартная модель AirPods 4 будет стоить 129 долларов, а версия с активным шумоподавлением — 179 долларов. Продажи планируют начать 20 сентября.