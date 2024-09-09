Основатель самарского «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян приговорен к 8 годам колонии

Таганский районный суд Москвы 9 сентября признал экс-председателя и основателя «АктивКапитал Банка» Григория Оганесяна виновным в мошенничестве в особо крупном размере (
В марте 2018 года Оганесян похитил из двух отделений банка
Вскоре после этого Банк России отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка» из-за «многочисленных нарушений требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», создававших угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. АКБ нанес клиентам ущерб в размере около
Расследование уголовного дела и судебный процесс против Оганесяна длились несколько лет. Экс-председателя банка взяли под стражу в зале суда.