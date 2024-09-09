Основатель самарского «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян приговорен к 8 годам колонии

Таганский районный суд Москвы 9 сентября признал экс-председателя и основателя «АктивКапитал Банка» Григория Оганесяна виновным в мошенничестве в особо крупном размере ( часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В марте 2018 года Оганесян похитил из двух отделений банка 3,9 миллиарда рублей путем выдачи невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам.