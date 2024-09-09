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    Основатель самарского «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян приговорен к 8 годам колонии

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    1 комментарий

    Таганский районный суд Москвы 9 сентября признал экс-председателя и основателя «АктивКапитал Банка» Григория Оганесяна виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    В марте 2018 года Оганесян похитил из двух отделений банка 3,9 миллиарда рублей путем выдачи невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам.

    Григорий Оганесян
    Григорий ОганесянФото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
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    Вскоре после этого Банк России отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка» из-за «многочисленных нарушений требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», создававших угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. АКБ нанес клиентам ущерб в размере около 25 миллиардов рублей.

    Григорий Оганесян
    Григорий ОганесянФото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
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    Расследование уголовного дела и судебный процесс против Оганесяна длились несколько лет. Экс-председателя банка взяли под стражу в зале суда.

    Григорий Оганесян
    Григорий ОганесянФото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
    Григорий Оганесян
    Григорий ОганесянФото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

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    АктивКапитал БанкГригорий ОганесянМошенничествоПриговор
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    Комментарии 1

    28255644509 Сен 2024 в 18:33
    Оганесян распространённая русская фамилия.
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