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    Рухнул мост с 13 машинами, земля раздавила автобус. Показываем последствия тайфуна, убившего более 60 человек

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    Супертайфун «Яги», пришедший во Вьетнам в минувшие выходные, унес десятки жизней и разрушил инфраструктуру страны. В понедельник в северном горном районе продолжаются ливни и нарастающие паводки. Подробности сообщил 9 сентября местный новостной портал VnExpress.

    Автор: youtube.com/CityNews

    К сегодняшнему дню число погибших в результате удара «Яги» по ряду районов в северной части Вьетнама составило не менее 64 человек. Местные жители погибли из-за оползней и паводков, вызванных ливнями.

    Автор: youtube.com/mirrornow

    В результате паводка в провинции Футхо рухнул автомобильный мост через реку. В момент ЧП по переправе передвигались 12 машин, внутри находились 13 человек, 10 из них числятся пропавшими без вести. В провинции Каобанг оползень накрыл автобус, перевозивший около 20 человек, об их судьбе пока ничего не известно.

    Автор: youtube.com/AssociatedPress

    Тайфун стал самым сильным для Вьетнама за последние 30 лет.

    Тропический шторм «Яги» набрал силу в ночь на 2 сентября возле Филиппин. Спустя двое суток он превратился в тайфун и стал приближаться к южному побережью Китая. 6 сентября он обрушился на южнокитайскую провинцию Хайнань, а следом — на Вьетнам. Максимальная скорость ветра составляла 234 километра в час. Была объявлена эвакуация, в Китае также есть погибшие и пострадавшие. В результате супертайфун оказался самым сильным штормом, обрушившимся на Хайнань за десятилетие. Из-за непогоды товарищеский матч сборных России и Таиланда, который должен был состояться 7 сентября в Ханое, перенесен на неопределенный срок.

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    Комментарии 1

    гастарбайтер09 Сен 2024 в 14:07
    В Италию, Испанию, Грецию, Болгарию - низзяяя! "Ехайте" отдыхать на Хайнань, во Вьетнам, КНДР, Иран... Ну или в Крым...
    Всё ж дешевле, чем Сочи...
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