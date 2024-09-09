Рухнул мост с 13 машинами, земля раздавила автобус. Показываем последствия тайфуна, убившего более 60 человек

Супертайфун «Яги», пришедший во Вьетнам в минувшие выходные, унес десятки жизней и разрушил инфраструктуру страны. В понедельник в северном горном районе продолжаются ливни и нарастающие паводки. Подробности сообщил 9 сентября местный новостной портал VnExpress.
Автор: youtube.com/CityNews
К сегодняшнему дню число погибших в результате удара «Яги» по ряду районов в северной части Вьетнама составило не менее 64 человек. Местные жители погибли из-за оползней и паводков, вызванных ливнями.
Автор: youtube.com/mirrornow
В результате паводка в провинции Футхо рухнул автомобильный мост через реку. В момент ЧП по переправе передвигались 12 машин, внутри находились 13 человек, 10 из них числятся пропавшими без вести. В провинции Каобанг оползень накрыл автобус, перевозивший около 20 человек, об их судьбе пока ничего не известно.
Автор: youtube.com/AssociatedPress
Тайфун стал самым сильным для Вьетнама за последние 30 лет.
Тропический шторм «Яги» набрал силу в ночь на 2 сентября возле Филиппин. Спустя двое суток он превратился в тайфун и стал приближаться к южному побережью Китая. 6 сентября он обрушился на южнокитайскую провинцию Хайнань, а следом — на Вьетнам. Максимальная скорость ветра составляла 234 километра в час. Была объявлена эвакуация, в Китае также есть погибшие и пострадавшие. В результате супертайфун оказался самым сильным штормом, обрушившимся на Хайнань за десятилетие. Из-за непогоды товарищеский матч сборных России и Таиланда, который должен был состояться 7 сентября в Ханое, перенесен на неопределенный срок.