Минюст расширил реестр иностранных агентов. В списке — 4 новых имени

Министерство юстиции России 6 сентября расширило реестр иностранных агентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В новую редакцию списка добавили четырех фигурантов:
— журналистку и феминистку Залину Маршенкулову* (по утверждению Минюста, выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ**-отношений, призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами России);
— экс-депутата Госдумы и бывшего ведущего инспектора Счетной палаты Аркадия Янковского* (по утверждению Минюста, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами России);
— координатора движения «Голос»* в Краснодарском крае Давида Канкию* (по утверждению Минюста, распространял недостоверную информацию об избирательной системе РФ, о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступал на информационных площадках других иноагентов. Проживает за пределами России);
— журналиста-расследователя Александра Савельева* (по утверждению Минюста, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами России).
Ранее Перовский районный суд Москвы заочно арестовал Маршенкулову. Ее обвиняют в публичном оправдании терроризма.
* Признаны иностранными агентами.
** В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.
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