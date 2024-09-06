Минюст расширил реестр иностранных агентов. В списке — 4 новых имени

Министерство юстиции России 6 сентября расширило реестр иностранных агентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В новую редакцию списка добавили четырех фигурантов:

— журналистку и феминистку Залину Маршенкулову* (по утверждению Минюста, выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ**-отношений, призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами России);

— экс-депутата Госдумы и бывшего ведущего инспектора Счетной палаты Аркадия Янковского* (по утверждению Минюста, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами России);

— координатора движения «Голос»* в Краснодарском крае Давида Канкию* (по утверждению Минюста, распространял недостоверную информацию об избирательной системе РФ, о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступал на информационных площадках других иноагентов. Проживает за пределами России);

— журналиста-расследователя Александра Савельева* (по утверждению Минюста, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами России).

Ранее Перовский районный суд Москвы заочно арестовал Маршенкулову. Ее обвиняют в публичном оправдании терроризма.

* Признаны иностранными агентами.

** В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.