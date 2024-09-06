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Общество Минюст расширил реестр иностранных агентов. В списке — 4 новых имени

Минюст расширил реестр иностранных агентов. В списке — 4 новых имени

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4 комментария

Министерство юстиции России 6 сентября расширило реестр иностранных агентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В новую редакцию списка добавили четырех фигурантов:

— журналистку и феминистку Залину Маршенкулову* (по утверждению Минюста, выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ**-отношений, призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами России);

— экс-депутата Госдумы и бывшего ведущего инспектора Счетной палаты Аркадия Янковского* (по утверждению Минюста, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами России);

— координатора движения «Голос»* в Краснодарском крае Давида Канкию* (по утверждению Минюста, распространял недостоверную информацию об избирательной системе РФ, о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступал на информационных площадках других иноагентов. Проживает за пределами России);

— журналиста-расследователя Александра Савельева* (по утверждению Минюста, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами России).

Ранее Перовский районный суд Москвы заочно арестовал Маршенкулову. Ее обвиняют в публичном оправдании терроризма.

* Признаны иностранными агентами.

** В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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Комментарии
4
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6 сентября 2024, 17:40
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) Статья 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Сила в Правде!!
6 сентября 2024, 17:20
пятница что ле сегодня.
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