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    Гейтс об использовании ИИ: полезная вещь, которой нужно придать правильную форму

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    В течение следующего десятилетия человечество будет наблюдать рост производительности во многих областях благодаря использованию искусственного интеллекта. Несмотря на это, остаются угрозы из-за неправильно использования ИИ. Об этом основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал в интервью The Verge.

    Как отметил Билл Гейтс, ИИ имеет огромный потенциал для преобразования различных сфер жизни человека, в числе которых борьба с климатическими изменениями. Так, для поддержки работы ИИ ищут чистые источники энергии. Американский предприниматель также добавляет, что в настоящее время использование искусственного интеллекта не требует так много энергии, как «электромобили или электрические тепловые насосы».

    Помимо этого, по мнению основателя Microsoft, ИИ улучшает сферу здравоохранения и образования.

    «Мы наблюдаем за тем, как технологии могут помогать учителям выполнять свою работу и поддерживать учеников, которые отстают от учебной программы или опережают ее, — делится Гейтс, рассказывая о своей встрече с персональным репетитором Khanmigo, инструментом ИИ от Khan Academy. — В течение следующего десятилетия мы будем свидетелями роста производительности во многих сферах, и это, безусловно, хорошие новости».

    При этом основатель Microsoft выразил сомнение в том, что развитие генеративного искусственного интеллекта, подобного ChatGPT, приведет к увеличению числа фейковых новостей.

    «Люди могут сами вводить дезинформацию в текстовом редакторе. Им не нужен ИИ, знаете ли, чтобы писать всякую чушь», — подчеркивает американский предприниматель.

    Несмотря на это, добавил он, сохраняются угрозы дипфейков.

    Ранее «Фонтанка» писала, что на фоне роста популярности нейросетей сократилось число вакансий на должности копирайтера и редактора. Стали меньше и зарплаты, предлагаемые специалистам. Участники рынка говорят о сокращении числа заказов на расшифровку и перевод текстов. Тем не менее работа копирайтеров и редакторов пока остается востребованной.

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