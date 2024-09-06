Для копирайтеров и редакторов стало меньше работы — из-за нейросетей

На фоне роста популярности нейросетей сократилось число вакансий на должности копирайтера и редактора. Стали меньше и зарплаты, предлагаемые специалистам, пишет 6 сентября «Коммерсантъ». Участники рынка говорят о сокращении числа заказов на расшифровку и перевод текстов. Тем не менее работа копирайтеров и редакторов пока остается востребованной.



По данным издания, с января по август на сайте hh.ru размещали 13,6 тысячи вакансий копирайтера. Это на 23 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: тогда было опубликовано 17,7 тысячи вакансий. Количество вакансий редактора уменьшилось почти в два раза. Зарплаты, предлагаемые копирайтерам, сократились на 21 % и сейчас варьируются в пределах 58 тысяч рублей. Заработок редакторов упал на 13 % — до 65,1 тысячи рублей.



При этом увеличилось число вакансий для копирайтеров, которые обладают навыками работы с нейросетевыми сервисами. В сравнении с прошлым годом зарплаты таких специалистов подросли и сейчас находятся на уровне среднерыночных по профессии.



По словам одних экспертов, нейросети сократили потребность в копирайтерах. Другие же говорят, что сейчас много вакансий публикуется в специализированных телеграм-каналах, поэтому количество предложений на сайтах по поиску работы могло уменьшиться.



Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге некоторые университеты разрешили своим студентам писать ВКР с помощью искусственного интеллекта.

