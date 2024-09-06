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Общество Для копирайтеров и редакторов стало меньше работы — из-за нейросетей

Для копирайтеров и редакторов стало меньше работы — из-за нейросетей

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2 комментария

На фоне роста популярности нейросетей сократилось число вакансий на должности копирайтера и редактора. Стали меньше и зарплаты, предлагаемые специалистам, пишет 6 сентября «Коммерсантъ». Участники рынка говорят о сокращении числа заказов на расшифровку и перевод текстов. Тем не менее работа копирайтеров и редакторов пока остается востребованной.

По данным издания, с января по август на сайте hh.ru размещали 13,6 тысячи вакансий копирайтера. Это на 23 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: тогда было опубликовано 17,7 тысячи вакансий. Количество вакансий редактора уменьшилось почти в два раза. Зарплаты, предлагаемые копирайтерам, сократились на 21 % и сейчас варьируются в пределах 58 тысяч рублей. Заработок редакторов упал на 13 % — до 65,1 тысячи рублей.

При этом увеличилось число вакансий для копирайтеров, которые обладают навыками работы с нейросетевыми сервисами. В сравнении с прошлым годом зарплаты таких специалистов подросли и сейчас находятся на уровне среднерыночных по профессии.

По словам одних экспертов, нейросети сократили потребность в копирайтерах. Другие же говорят, что сейчас много вакансий публикуется в специализированных телеграм-каналах, поэтому количество предложений на сайтах по поиску работы могло уменьшиться.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге некоторые университеты разрешили своим студентам писать ВКР с помощью искусственного интеллекта.

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Работа Нейросети Искусственный интеллект ИИ Редактор
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Комментарии
2
Панкихой
6 сентября 2024, 12:16
Татарский еще раз посмотрел на плакат с тремя пальмами и англоязычным обещанием вечных метаморфоз. – Кем? – спросил он. – Криэйтором. – Это творцом? – переспросил Татарский. – Если перевести? Ханин мягко улыбнулся. – Творцы нам тут не нужны, – сказал он. – Криэйтором, Вава, криэйтором.
гастарбайтер
6 сентября 2024, 13:22
Не знаю - меня приятель зовёт статейки писать... ИИ, говорит, работает, но это не то... Если что-то узкоспециализированное - только человеки годятся... Я так диплом свой писал - всё из головы. Это юристы/экономисты могут из интернетов накачать или найти "негра". А по узкой технической специализации - даже понять текст лишь пару сотен человек в стране могут, а написать - единицы (они же и в комиссии сидят обычно ;) ).
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