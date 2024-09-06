«Уровень поддержки неизмерим»: «Ассистентка» Дурова опубликовала первый пост после задержания во Франции

Возможная «ассистентка» основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова 6 сентября опубликовала первый пост в Instagram*. В нем она сделала неожиданное обращение.



«Дорогие друзья, новые друзья и семья. Я благодарна, что вы есть в моей жизни. Уровень поддержки, которую я получаю, неизмерим. Я не могла вернуться раньше, но рада сообщить вам, что все хорошо. Циркулирует много ложной информации, но это тема для будущего...» — написала 24-летняя девушка в своем блоге. Кому именно адресованы эти строки, она не указала.



Девушка также объявила, что вернулась к ведению соцсетей. На продолжительное отсутствие активности в блоге были свои причины, заключила она.



Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту в Париже. Спустя двое суток ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 млн евро. Покинуть страну он сможет не ранее марта 2025 года. 1 сентября его впервые после освобождения из зала суда заметили на улицах Парижа. Компанию ему составляла Юлия Вавилова — 24-летняя москвичка, стримерша и криптокоуч.



*Принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta.

