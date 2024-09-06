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    «Много детей, кто-то ушибся». Пассажиры электрички рассказали о столкновении с грузовиком

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    16 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В районе станции Броневая 6 сентября произошла авария: пассажирская электричка столкнулась с грузовиком. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что среди пассажиров было много детей. Сейчас всех эвакуировали.

    читатель «Фонтанки»

    «Резкое торможение, скорость была вроде небольшой. Много детей. Кто-то ушибся, но вроде без серьёзных травм», — сообщил один из пассажиров. Он отметил, что электричка была сильно заполнена.

    В результате инцидента движение поездов на Балтийском вокзале оказалось парализовано: «На вокзале ни одной электрички», — добавила читательница, находившаяся на месте.

    «Меня выкинуло [с сиденья], так как сидела в начале вагона, с ногой проблема — в травму пойду, пока неясно, с остальными в 1 и 2 вагонах хорошо всё, травм ни у кого не видела», — сообщила пассажирка поезда.

    По предварительной информации, погибших нет. Инцидент произошел незадолго до 16:00.

    Петербургским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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