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    В Нижегородской области осудили мать, которая пыталась убить младенца

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    Суд огласил приговор жительнице Нижегородской области, которая в начале 2024 года попыталась убить свою двухмесячную дочь. Пьяная мать ударила ребенка головой об пол, а затем пыталась добить ее ногой, но тут вмешался собутыльник. Подробности сообщили в прокуратуре региона 6 сентября.

    По данным следствия, трагедия едва не случилась в ночь на 7 января в квартире жилого дома в Городце. Нетрезвая женщина «с целью убийства трехмесячной дочери, взяв ее за ноги, с силой кинула об пол», а затем с ноги ударила по голове. Жуткую сцену прервал находившийся в квартире посторонний мужчина. После ребенка госпитализировали.

    Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство малолетнего». Как отметили в суде, девочке был причинен тяжкий вред здоровью. Ее мать вину не признала.

    В результате женщине назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года с возложением обязанностей и установлением ограничений.

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