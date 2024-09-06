В Нижегородской области осудили мать, которая пыталась убить младенца

Суд огласил приговор жительнице Нижегородской области, которая в начале 2024 года попыталась убить свою двухмесячную дочь. Пьяная мать ударила ребенка головой об пол, а затем пыталась добить ее ногой, но тут вмешался собутыльник. Подробности сообщили в прокуратуре региона 6 сентября.

По данным следствия, трагедия едва не случилась в ночь на 7 января в квартире жилого дома в Городце. Нетрезвая женщина «с целью убийства трехмесячной дочери, взяв ее за ноги, с силой кинула об пол», а затем с ноги ударила по голове. Жуткую сцену прервал находившийся в квартире посторонний мужчина. После ребенка госпитализировали.

