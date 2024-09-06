Бывший наставник сборной России по хоккею Олег Знарок нашел работу в клубе НХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок получил должность в клубе НХЛ «Филадельфия Флайерз». Он стал консультантом по развитию европейских игроков и скаутингу, сообщается на сайте американского клуба.
Сейчас в состав «Филадельфии» входят три российских хоккеиста — нападающий Матвей Мичков, защитник Егор Замула и вратарь Иван Федотов.
Напомним, последним местом работы Олега Знарка был казанский «Ак Барс». В декабре 2022 года он покинул команду по собственному желанию.
Знарок три раза выигрывал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» и один раз со СКА. Кроме того, со сборной России он брал золото на чемпионате мира 2014 года и выигрывал Олимпиаду 2018 года.
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