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    Олег Знарок назначен главным тренером «Ак Барса»

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    Олег Знарок назначен на должность главного тренера казанского хоккейного клуба КХЛ «Ак Барс». Об этом 1 июля сообщает пресс-служба клуба.

    Контракт заключен на один год.

    «Задача тренеров — за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», — заявил Знарок. Он также отметил, что цели клуба ясны, а ожидания болельщиков — самые высокие.

    Клуб отмечает, что помощниками нового главного тренера будут Юрий Бабенко и Александр Бойков. За тренировки вратарей в штабе будет отвечать Александр Агопеев.

    Олег Знарок — один из самых известных и именитых тренеров России. Ранее он возглавлял команды «Динамо», СКА и «Спартак». В петербургском клубе он работал с 2016-го по 2018 год. Одновременно с 2014 года возглавлял сборную России по хоккею. Под его руководством сборная выиграла Олимпийские игры в Пхенчхане. Однако после победы Знарок неожиданно покинул и сборную, и СКА.

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