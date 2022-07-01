Олег Знарок назначен главным тренером «Ак Барса»

Олег Знарок назначен на должность главного тренера казанского хоккейного клуба КХЛ «Ак Барс». Об этом 1 июля сообщает пресс-служба клуба.



Контракт заключен на один год.

«Задача тренеров — за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», — заявил Знарок. Он также отметил, что цели клуба ясны, а ожидания болельщиков — самые высокие.

Клуб отмечает, что помощниками нового главного тренера будут Юрий Бабенко и Александр Бойков. За тренировки вратарей в штабе будет отвечать Александр Агопеев.