Олег Знарок назначен главным тренером «Ак Барса»

Олег Знарок назначен на должность главного тренера казанского хоккейного клуба КХЛ «Ак Барс». Об этом 1 июля сообщает пресс-служба клуба.
Контракт заключен на один год.
«Задача тренеров — за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», — заявил Знарок. Он также отметил, что цели клуба ясны, а ожидания болельщиков — самые высокие.
Клуб отмечает, что помощниками нового главного тренера будут Юрий Бабенко и Александр Бойков. За тренировки вратарей в штабе будет отвечать Александр Агопеев.
Олег Знарок — один из самых известных и именитых тренеров России. Ранее он возглавлял команды «Динамо», СКА и «Спартак». В петербургском клубе он работал с 2016-го по 2018 год. Одновременно с 2014 года возглавлял сборную России по хоккею. Под его руководством сборная выиграла Олимпийские игры в Пхенчхане. Однако после победы Знарок неожиданно покинул и сборную, и СКА.