Роман Ротенберг о конфликте со Знарком: Это происки врагов, мы постоянно поддерживали дружескую связь

«Мы с Олегом Валерьевичем очень много вместе прошли. И даже когда не были при должностях, мы постоянно поддерживали дружескую связь. Может, мы это не афишировали публично, но мы были на связи, общались, советовались. Бывают разные рабочие моменты, в споре рождается истина, как говорится. Наш совместный опыт работы — это тот жизненный опыт, который пригодится нам в будущем», — подчеркнул Ротенберг.

Первый вице-президент ФХР и генеральный директор петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал свои отношения с Олегом Знарком. В интервью «Р-Спорт» 11 ноября, он подчеркнул, что никакого конфликта между ними не было.

Слухи о конфликте он назвал «происками врагов».



«Мы на это (на слухи о конфликте — Прим. ред.) не обращали внимания, нам важен счет на табло. Мы работаем ради результата, работаем, чтобы наши игроки развивались. Знарок помогает нам всем постоянно, дает много ценных советов. По радиосвязи советы часто дает. Сейчас, после отъезда из сборной — и по видеосвязи. Его советы очень ценны, потому что говорить можно много, но опыт ничем не заменить. Опыт Знарка необходим сборной России», — сказал Ротенберг.



Напомним, что Олег Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, выиграв золотые медали Олимпиады в Пхенчхане. В СКА он работал с 2016 по 2018 год. После победной Олимпиады Знарок неожиданно покинул одновременно сборную России и СКА. СМИ связывали это с конфликтом между ним и Романом Ротенбергом.



Ранее сообщалось, что Знарок вновь возглавит сборную России на Олимпиаде в Пекине, но потом решение изменили. Тренер стал консультантом национальной команды, однако покинул ее расположение перед стартом Кубка Карьяла из-за болезни.

