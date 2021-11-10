Знарок заболел и покинул сборную России. Лечиться он поехал в Петербург

Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок вынужденно покинул национальную команду. Как сообщает 10 ноября «Р-Спорт», причиной стала болезнь.



Сам Знарок заявил, что почувствовал недомогание вскоре после прилета в Финляндию, где с 11 по 14 ноября пройдет Кубок Карьяла. Лечиться он отправился в Санкт-Петербург.



«Жалко, что так вышло. У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире! Конечно, буду смотреть все игры, общаться с тренерским штабом по видеосвязи. Впереди нас ждет много работы и все самые важные турниры», — сказал Знарок.

