Знарок заболел и покинул сборную России. Лечиться он поехал в Петербург

Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок вынужденно покинул национальную команду. Как сообщает 10 ноября «Р-Спорт», причиной стала болезнь.
Сам Знарок заявил, что почувствовал недомогание вскоре после прилета в Финляндию, где с 11 по 14 ноября пройдет Кубок Карьяла. Лечиться он отправился в Санкт-Петербург.
«Жалко, что так вышло. У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире! Конечно, буду смотреть все игры, общаться с тренерским штабом по видеосвязи. Впереди нас ждет много работы и все самые важные турниры», — сказал Знарок.
Расписание сборной России на Кубке Карьяла:
11 ноября. 19:30 (мск): Россия — Финляндия;
13 ноября. 15:00: Швеция — Россия;
14 ноября. 14:30: Чехия — Россия.
Ранее стало известно, что в сборную для участия в Кубке Карьяла вызвали 16-летнего хоккеиста СКА Матвея Мичкова. С этим событием при помощи видеообращения его поздравил форвард «Вашингтон Кэпитлз» Александр Овечкин.