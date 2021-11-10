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Знарок заболел и покинул сборную России. Лечиться он поехал в Петербург

Олег Знарок заболел перед Кубком Карьяла и покинул расположение сборной России

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Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок вынужденно покинул национальную команду. Как сообщает 10 ноября «Р-Спорт», причиной стала болезнь.

Сам Знарок заявил, что почувствовал недомогание вскоре после прилета в Финляндию, где с 11 по 14 ноября пройдет Кубок Карьяла. Лечиться он отправился в Санкт-Петербург.

«Жалко, что так вышло. У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире! Конечно, буду смотреть все игры, общаться с тренерским штабом по видеосвязи. Впереди нас ждет много работы и все самые важные турниры», — сказал Знарок.

Расписание сборной России на Кубке Карьяла:

11 ноября. 19:30 (мск): Россия — Финляндия;

13 ноября. 15:00: Швеция — Россия;

14 ноября. 14:30: Чехия — Россия.

Ранее стало известно, что в сборную для участия в Кубке Карьяла вызвали 16-летнего хоккеиста СКА Матвея Мичкова. С этим событием при помощи видеообращения его поздравил форвард «Вашингтон Кэпитлз» Александр Овечкин.

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