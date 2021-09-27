Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Поделиться Поделиться







Многие считают Олега Валерьевича Знарка последним независимым тренером в сборной России и СКА. После победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он внезапно ушел со всех постов и покинул публичное пространство, что породило немало слухов. Вернулся Знарок так же неожиданно.

В прошлую пятницу, 24 сентября, журналисты подкараулили президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка у отеля в Петербурге, куда тот приехал провожать Рене Фазеля с поста президента Международной федерации хоккея (ИИХФ). Третьяку задали прямой вопрос о главном тренере сборной России, потому что до Олимпиады в Пекине осталось всего полгода, а тренерский штаб национальной команды до сих пор не объявлен. То ли дело канадцы, которые поставили у руля национальной команды Джона Купера — своего самого успешного тренера последних лет, человека, который дважды подряд привел «Тампу Бэй» к Кубку Стэнли. На этом фоне фигура главного тренера сборной России Валерия Брагина выглядела неубедительно. Нужен был более равноценный ответ. И три дня назад у отеля Третьяк подтвердил большую часть инсайдов: руководить российской командой в Пекине будет Олег Знарок.



«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — заявил Третьяк и пошел праздновать.

Дальше новости посыпались одна за другой: срок контракт (1 год), кто войдет в тренерский штаб (бывшие игроки сборной Сергей Зубов и Алексей Жамнов) и что же там будет делать сам нынешний тренер СКА Брагин (будет консультантом). Профильные СМИ и большинство экспертов рукоплескали решению назначить Знарка. Но все-таки не все.

Прошло три дня. За это время ни на сайте ФХР, ни в официальных сетях так и не появилось сообщение о назначении Олега Валерьевича, что уже само по себе было странно. 27 сентября в Москве в Музее хоккея проходило официальное мероприятие и Третьяку вместе с вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом пришлось выйти к журналистам. Выглядело это очень странно. Первому пришлось отдуваться Ротенбергу.

— Владислав Третьяк сказал, что Олег Знарок — главный тренер сборной. Мы все ошарашены…



— Мы сейчас главную роль в фильме обсуждаем (ФХР хочет снять фильм о победе сборной на Олимпиаде-2018. — Прим. ред.)?

— И в фильме тоже. Фильме про Пекин.

— Надо поговорить с Олегом Валерьевичем и обсудить это сейчас. Спасибо вам большое!

— Пока не готовы еще к объявлению?

— Спасибо большое! — сказал Ротенберг и ушел.



Следующим стал уже сам Третьяк.

— У вас есть новости по олимпийской сборной? Вы же сами объявили Знарка…

— Мы никому ничего не объявляли.

— Вы же сами сказали, что Знарок возглавит команду.

— Сегодня у нас состоялся экспертный совет. Было очень много мнений. Потому что контракт со Знарком еще не подписан. Поэтому мы собрали экспертов, и вы все фамилии еще узнаете. Через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы все это увидите. Для вас будет очень много интересного.

— То есть вы сделали фальстарт?

— Спасибо! — и на этих словах Третьяк тоже сбежал, но в другую сторону.



Тут следует напомнить, что Знарок ушел из сборной в 2018 году почти сразу после победной Олимпиады. Вскоре он оставил и СКА. На обоих постах его сменил Илья Воробьев, который, впрочем, сам продержался недолго. Уход Знарка связывали с Романом Ротенбергом. Писали, что между ними произошел конфликт. Так или иначе, но ситуация была максимально неловкая из-за нового статуса Олега Валерьевича, который все-таки вернул России олимпийское золото, и отсутствия четких объяснений по поводу отставки. Когда олимпийских чемпионов пригласили на прием к Путину, Знарка пришлось вернуть, назначив его формально консультантом. Иначе как было объяснить президенту, что с тренером-победителем так быстро расстались?



Знарок просидел без работы почти год. В 2019-м он возглавил московский «Спартак», который спонсируется через структуры, близкие к президенту СКА Геннадию Тимченко. Возвращение в российский хоккей не получилось триумфальным. После сезона 2020/21 руководство московской команды решило с ним расстаться из-за неудовлетворительных результатов. И тут на фоне информации о том, что Национальная хоккейная лига все-таки сделает перерыв на Олимпиаду и отпустит своих игроков в Пекин, пошли первые слухи о назначении в сборную Знарка.

Когда Третьяк 24 сентября объявил его фамилию, почти ни у кого не было сомнений, что это правильное решение. По одной из версий, этому поспособствовал форвард Александр Овечкин, который почти наверняка будет капитаном национальной команды на Олимпиаде, если игроки НХЛ все-таки туда поедут. Но против был Вячеслав Фетисов — легенда российского хоккея и довольно влиятельный функционер. Он сам признался, что предлагал на пост главного тренера Сергея Федорова. Федоров — еще одна легенда отечественного хоккея: трехкратный чемпион мира, двукратный призер Олимпиады, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Но у него почти нулевой тренерский опыт. Лишь в этом сезоне он впервые заступил на должность главного тренера ЦСКА. До этого Федоров занимал в армейском клубе разные руководящие посты. Однако Фетисов решил, что для столь скоротечного турнира как Олимпиада, Федоров подходит лучше Знарка.



«Нам нужен специалист с опытом игры в НХЛ, с пониманием, как работает система — основные соперники на Олимпиаде будут оттуда», — говорил Фетисов, комментируя назначение Олега Валерьевича.

По информации «Фонтанки», все последние дни Фетисов пытался продавить свою кандидатуру через экспертный совет при ФХР, куда входят прославленные ветераны отечественного хоккея. И даже заявление Третьяка у петербургского отеля 24 сентября его не смутило. По нашей информации, результатом и стала заминка с официальным объявлением Знарка. Фетисову удалось достучаться не только до ветеранов, но и до более влиятельных фигур. До самого Фетисова оперативно дозвониться, к сожалению, не удалось.

С просьбой прокомментировать всю эту неразбериху мы обратились к другому бывшему хоккеисту сборной России — Максиму Сушинскому. Новость о том, что Знарок вопреки предыдущему заявлению Третьяка пока не стал главным тренером, застала его врасплох.

— Ой, а я как раз хотел сегодня позвонить Знарку и поздравить его с назначением, — признался Сушинский. — Даже не знаю, что теперь скажу ему, да и нужно ли вообще звонить. Я в замешательстве, если честно. Что тут можно комментировать? Надо, видимо, подождать.



— Если не брать в расчет эту ситуацию, вы за Знарка в сборной?

— Олег Валерьевич — одна из лучших кандидатур, если не лучшая.

— Почему именно он?

— Олимпиада — это скоротечный турнир и там нужен хороший мотиватор, который сможет настроить ребят за несколько игр. Поэтому пора бы уже принимать решения по поводу того, кто поедет на Олимпиаду. Плюс у Знарка есть авторитет. Он не станет брать в команду людей только за их имена или по чьей-то указке. Если кто-то из наших звезд будет откровенно не в форме, ему хватит смелости использовать других хоккеистов, которые будут больше готовы. И никто не заставит Знарка взять того, кто ему не подходит.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

