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Роман Ротенберг опубликовал фото со Знарком под еврейскую Мурку. Считалось, что между ними конфликт

Ротенберг опубликовал в Instagram совместное фото со Знарком

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Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг опубликовал в сториз своего Instagram совместное фото бывшим главным тренером петербургской команды и сборной России Олегом Знарком. В качестве музыкального сопровождения была выбрана композиция «Еврейская мурка».

«Смотрим хоккей 24/7», — подписал фото Ротенберг.

Напомним, что Олег Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 года, выиграв золотые медали Олимпиады в Пхенчхане. В СКА он работал с 2016 по 2018 год. После победной Олимпиады Знарок неожиданно покинул одновременно сборную России и СКА. СМИ связывали это с конфликтом между ним и Романом Ротенбергом.

Ранее сообщалось, что Знарок вновь возглавит сборную России на Олимпиаде в Пекине, но потом решение изменили.

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