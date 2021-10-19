Роман Ротенберг опубликовал фото со Знарком под еврейскую Мурку. Считалось, что между ними конфликт

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг опубликовал в сториз своего Instagram совместное фото бывшим главным тренером петербургской команды и сборной России Олегом Знарком. В качестве музыкального сопровождения была выбрана композиция «Еврейская мурка».
«Смотрим хоккей 24/7», — подписал фото Ротенберг.
Напомним, что Олег Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 года, выиграв золотые медали Олимпиады в Пхенчхане. В СКА он работал с 2016 по 2018 год. После победной Олимпиады Знарок неожиданно покинул одновременно сборную России и СКА. СМИ связывали это с конфликтом между ним и Романом Ротенбергом.
Ранее сообщалось, что Знарок вновь возглавит сборную России на Олимпиаде в Пекине, но потом решение изменили.