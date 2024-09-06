«Бензин выливается на дорогу». Грузовик и четыре легковые столкнулись на КАД, где идет реконструкция

Массовая авария с участием большегруза затрудняет движение на севере кольцевой автодороги Петербурга. Ситуацию осложняет то, что это случилось в зоне дорожных работ, где транспорт в обе стороны едет по внешнему кольцу.

По предварительным данным, утром 6 сентября на 5-м километре внешнего кольца КАД, на участке от ЗСД к Горской, столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По словам читателя «Фонтанки», фуре пробило топливный бак. «Бензин выливается на дорогу», — пишет очевидец.

На кадрах с места аварии видно, что одна из машин перевернулась на бок, застряв в таком положении между двумя автомобилями. Других участников раскидало по дороге. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.