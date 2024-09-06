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Происшествия «Бензин выливается на дорогу». Грузовик и четыре легковые столкнулись на КАД, где идет реконструкция

«Бензин выливается на дорогу». Грузовик и четыре легковые столкнулись на КАД, где идет реконструкция

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5 комментариев

Массовая авария с участием большегруза затрудняет движение на севере кольцевой автодороги Петербурга. Ситуацию осложняет то, что это случилось в зоне дорожных работ, где транспорт в обе стороны едет по внешнему кольцу.

По предварительным данным, утром 6 сентября на 5-м километре внешнего кольца КАД, на участке от ЗСД к Горской, столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По словам читателя «Фонтанки», фуре пробило топливный бак. «Бензин выливается на дорогу», — пишет очевидец.

На кадрах с места аварии видно, что одна из машин перевернулась на бок, застряв в таком положении между двумя автомобилями. Других участников раскидало по дороге. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Движение в районе места ДТП не перекрывали, но из-за разбитых машин на дороге оно затруднено. В обе стороны образовались 3-километровые заторы, добавляют в дорожном управлении. На месте работают сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, информацию о ДТП передали в ГИБДД и МЧС.

Напомним, что на этом участке КАД в настоящее время идет реконструкция. Там полностью перекрыто внутреннее кольцо, и движение в обе стороны осуществляется по внешнему. Такая схема будет работать до середины ноября.

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Петербург ДТП ДТП в Петербурге КАД Массовая авария
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Комментарии
5
Антибункерный
6 сентября 2024, 11:32
Передайте очевидцу, что у всех грузовых авто дизельные двигатели. Так что у кого там бензин выливается?
Антишерсть
6 сентября 2024, 11:34
Как там можно было так разложиться? По одной полосе в каждую сторону, и обгон совершить не реально в принципе, на всем протяжении данного участка.
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