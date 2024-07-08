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    На севере КАД до ноября закрывают внутреннее кольцо и открывают внешнее

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Перекрытия на севере кольцевой автодороги Петербурга переходят с внешнего кольца на внутреннее. Новая схема движения будет работать до конца осени. А на юге кольцевой до конца июля один из съездов закроют для грузовиков и автобусов.

    С 16 июля по 15 ноября на участке с нулевого по 10-й километр КАД, между развязками с ЗСД и Приморским шоссе, полностью перекроют внутреннее кольцо, сообщает 8 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение будет осуществляться только по внешнему кольцу, по одной полосе в каждую сторону. До 16 июля там закрыто внешнее кольцо, а транспорт по такой же схеме перепускают по внутреннему.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На участке ведется реконструкция, в рамках которой дорогу расширят до шести полос на протяжении 11 километров. Завершить работы планируется 31 августа 2026 года. Реконструкцию ведет АО «ВАД».

    А с 13 по 31 июля новые ограничения вводятся на 65-м километре КАД. На развязке с Московским шоссе временно запретят движение грузовиков массой более 3,5 тонн и автобусов по съезду с внешнего кольца КАД на Витебский проспект в направлении станции метро «Купчино». ООО «ЕвроТрансСтрой» будет локально восстанавливать там напыляемую гидроизоляцию. Полностью закрывать съезд не планируют.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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