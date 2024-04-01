Перекрытие внешнего кольца на севере КАД перенесли

В Петербурге сдвинули сроки полного перекрытия внешнего кольца КАД на севере города. Изначально оно должно было вступить в силу 1 апреля.
Новая схема движения с перенаправлением транспорта с внешнего кольца на внутреннее на участке между ЗСД и Приморским шоссе начнет действовать 8 апреля, сообщает 1 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Также протяженность перекрываемого участка будет уменьшена с 10 километров до 1,4 километра.
Таким образом, с 8 апреля по 16 июля будет полностью закрыт для проезда участок внешнего кольца КАД от съезда на проспект Муромцева до развязки с Приморским шоссе. Движение будет осуществляться только по внутреннему кольцу — по одной полосе в каждом направлении.
Напомним, что в этом году в Петербурге продолжается реконструкция северного участка КАД. Его расширяют до шести полос.