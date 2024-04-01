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    Перекрытие внешнего кольца на севере КАД перенесли

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    В Петербурге сдвинули сроки полного перекрытия внешнего кольца КАД на севере города. Изначально оно должно было вступить в силу 1 апреля.

    Новая схема движения с перенаправлением транспорта с внешнего кольца на внутреннее на участке между ЗСД и Приморским шоссе начнет действовать 8 апреля, сообщает 1 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Также протяженность перекрываемого участка будет уменьшена с 10 километров до 1,4 километра.

    Таким образом, с 8 апреля по 16 июля будет полностью закрыт для проезда участок внешнего кольца КАД от съезда на проспект Муромцева до развязки с Приморским шоссе. Движение будет осуществляться только по внутреннему кольцу — по одной полосе в каждом направлении.

    Напомним, что в этом году в Петербурге продолжается реконструкция северного участка КАД. Его расширяют до шести полос.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДПерекрытия движения
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