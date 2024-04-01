Перекрытие внешнего кольца на севере КАД перенесли

В Петербурге сдвинули сроки полного перекрытия внешнего кольца КАД на севере города. Изначально оно должно было вступить в силу 1 апреля.

Новая схема движения с перенаправлением транспорта с внешнего кольца на внутреннее на участке между ЗСД и Приморским шоссе начнет действовать 8 апреля, сообщает 1 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Также протяженность перекрываемого участка будет уменьшена с 10 километров до 1,4 километра.