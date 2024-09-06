    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-з

    774мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur99.19

    Водителя выкинуло из «Лады» от удара. Подробности смертельного ДТП на КАД

    3607
    6 комментариев

    Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла накануне днем на КАД Петербурга под Кронштадтом. Она началась с наезда на отбойник, собрала сразу две строительные машины и закончилась полетом водителя с летальным исходом.

    Около 14:15 5 сентября на 126-м километре внешнего кольца КАД не справился с управлением водитель LADA Granta. Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, он наехал на отбойник с левой стороны, затем машину занесло в крайний правый ряд, где она пробила водоналивные ограждения в месте строительства развязки. После этого «Лада» несколько раз перевернулась, по касательной задела проводивший работы экскаватор-погрузчик JCB и врезалась в стоявший без водителя КАМАЗ.

    От удара водителя выкинуло из салона автомобиля. Мужчина, 31-летний уроженец Кабардино-Балкарской республики, получил травмы, несовместимые с жизнью. За 2024 год автомобилист привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД четыре раза: за выезд на встречку, непропуск спецтранспорта, непристегнутый ремень и езду на неисправной машине. «Лада», на которой он разбился, впрочем, была выпущена только в этом году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с перевертышемДТП на КАДКАДДТП с грузовиком
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close