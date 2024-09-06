Водителя выкинуло из «Лады» от удара. Подробности смертельного ДТП на КАД

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла накануне днем на КАД Петербурга под Кронштадтом. Она началась с наезда на отбойник, собрала сразу две строительные машины и закончилась полетом водителя с летальным исходом.
Около 14:15 5 сентября на 126-м километре внешнего кольца КАД не справился с управлением водитель LADA Granta. Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, он наехал на отбойник с левой стороны, затем машину занесло в крайний правый ряд, где она пробила водоналивные ограждения в месте строительства развязки. После этого «Лада» несколько раз перевернулась, по касательной задела проводивший работы экскаватор-погрузчик JCB и врезалась в стоявший без водителя КАМАЗ.
От удара водителя выкинуло из салона автомобиля. Мужчина, 31-летний уроженец Кабардино-Балкарской республики, получил травмы, несовместимые с жизнью. За 2024 год автомобилист привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД четыре раза: за выезд на встречку, непропуск спецтранспорта, непристегнутый ремень и езду на неисправной машине. «Лада», на которой он разбился, впрочем, была выпущена только в этом году.