Водителя выкинуло из «Лады» от удара. Подробности смертельного ДТП на КАД

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла накануне днем на КАД Петербурга под Кронштадтом. Она началась с наезда на отбойник, собрала сразу две строительные машины и закончилась полетом водителя с летальным исходом.



Около 14:15 5 сентября на 126-м километре внешнего кольца КАД не справился с управлением водитель LADA Granta. Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, он наехал на отбойник с левой стороны, затем машину занесло в крайний правый ряд, где она пробила водоналивные ограждения в месте строительства развязки. После этого «Лада» несколько раз перевернулась, по касательной задела проводивший работы экскаватор-погрузчик JCB и врезалась в стоявший без водителя КАМАЗ.