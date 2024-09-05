«Лада» кувыркалась по КАД и остановилась о грузовик. Водитель погиб

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти







Смертельная авария произошла на кольцевой автодороге Петербурга в Кронштадте днем 5 сентября. Водитель легковой машины разбился о стоящий грузовик.



В 14:15 на 126-м километре внешнего кольца КАД 31-летний водитель LADA Granta не справился с управлением, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате легковой автомобиль несколько раз перевернулся и врезался в КАМАЗ, стоявший без водителя в зоне проведения дорожных работ.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти







Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте. Полиция устанавливает подробности произошедшего. В ГИБДД напоминают водителям о необходимости строго соблюдать ПДД и призывают быть внимательными и осторожными.

