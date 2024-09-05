Задержанного в Белоруссии агента Японии обвинили в агентурной деятельности. Спецслужбист во всем признался

Гражданина Японии Масатоси Наканиси в Белоруссии обвинили в агентурной деятельности, рассказал глава следственного управления КГБ этой страны Константин Бычек. Иностранца задержали накануне.
По словам Бычека, обвиняемый находится в СИЗО КГБ, активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. На допросе он показал, что собранная им информация могла использоваться Украиной или США для потенциальной ракетной атаки по территории Белоруссии. Слова Бычека
Наканиси задержали в Белоруссии 4 сентября. По данным правоохранительных органов страны, гражданин Японии собирал информацию о социально-политической ситуации в стране и обстановке на границе с Украиной.