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    Задержанного в Белоруссии агента Японии обвинили в агентурной деятельности. Спецслужбист во всем признался

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    8 комментариев

    Гражданина Японии Масатоси Наканиси в Белоруссии обвинили в агентурной деятельности, рассказал глава следственного управления КГБ этой страны Константин Бычек. Иностранца задержали накануне.

    По словам Бычека, обвиняемый находится в СИЗО КГБ, активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. На допросе он показал, что собранная им информация могла использоваться Украиной или США для потенциальной ракетной атаки по территории Белоруссии. Слова Бычека 5 сентября привел телеканал «Беларусь-1».

    Наканиси задержали в Белоруссии 4 сентября. По данным правоохранительных органов страны, гражданин Японии собирал информацию о социально-политической ситуации в стране и обстановке на границе с Украиной.

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    Комментарии 8

    Artimenga05 Сен 2024 в 23:43
    Так на то и расчёт - никто ж не подумает на японца, где Белоруссия, а где Япония.. любопытный турист-азиат с фотоаппаратом - таких полно болтается туристов...
    +0−0
    Олександр Петренко05 Сен 2024 в 23:36
    Может, хоть этого не помилуют.. А то Лукашенко в последнее время какой-то добренький стал.
    +0−0
    geokarma2405 Сен 2024 в 23:31
    а японец, что, и по- белорусски шпрехает? но из заметки непонятно, был ли он в шляпе и с фотоаппаратом?
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