В Белоруссии заявили о поимке агента из Страны восходящего солнца. Японский спецслужбист имел весьма обширные интересы

В Белоруссии задержали сотрудника японских спецслужб. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1» в среду, 4 сентября.
«Пойман агент, подданный Страны восходящего солнца», — сообщает телеканал. По его данным, пойманный агент имел самые обширные интересы — от сбора информации о социально-политической обстановке в стране до ситуации на белорусско-украинской границе. В последнем речь идет о съемке военной инфраструктуры.
«Мои действия могут быть опасны для Беларуси», — заявил он в ходе допроса, кадрами которого поделился белорусский telegram-канал ATN_NEWS.
Также отмечается, что деятельность японских спецслужб на территории страны пресечена впервые в истории.