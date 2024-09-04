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    В Белоруссии заявили о поимке агента из Страны восходящего солнца. Японский спецслужбист имел весьма обширные интересы

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    В Белоруссии задержали сотрудника японских спецслужб. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1» в среду, 4 сентября.

    «Пойман агент, подданный Страны восходящего солнца», — сообщает телеканал. По его данным, пойманный агент имел самые обширные интересы — от сбора информации о социально-политической обстановке в стране до ситуации на белорусско-украинской границе. В последнем речь идет о съемке военной инфраструктуры.

    «Мои действия могут быть опасны для Беларуси», — заявил он в ходе допроса, кадрами которого поделился белорусский telegram-канал ATN_NEWS.


    Также отмечается, что деятельность японских спецслужб на территории страны пресечена впервые в истории.

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