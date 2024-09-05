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Общество Лавров: МИД РФ продолжает работу по делу Павла Дурова

Лавров: МИД РФ продолжает работу по делу Павла Дурова

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16 комментариев

МИД России предпринимает попытки контактировать с властями Франции и адвокатами Павла Дурова по делу об аресте основателя Telegram и VK. Об этом в четверг, 5 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил РБК.

Сергей Лавров заявил, что МИД России пытается поддерживать связь с адвокатами Павла Дурова для сотрудничества по делу основателя Telegram. Если изначально защита предпринимателя обещала рассмотреть возможность о взаимодействии с российскими властями, то после перестала реагировать на предложения о совместной работе.

Также отмечается, что после ареста Дурова российский МИД обратился к Франции с просьбой о консульском доступе и об информации о задержании программиста. Тем не менее французские власти прежде всего исходят из того, что у основателя Telegram есть гражданство республики, которое «в данном случае имеет приоритет». Так, по отношению к предпринимателю применяется французское законодательство. Несмотря на это, МИД РФ продолжает работать над тем, чтобы получить как можно больше информации по делу Дурова.

По словам Лаврова, ему трудно поверить в то, что в деле Дурова не замешана политика. Глава МИДа подчеркнул, что Запад имеет тенденцию ограничивать значимые информационные ресурсы России — в том числе Russia Today (RT) и Sputnik. Франция отказывались давать аккредитацию российским СМИ, называя их инструментами пропаганды.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. Спустя двое суток стало известно, что предпринимателя обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе в соучастии в мошенничестве, соучастии в распространении наркотиков и в киберпреступлениях, а также в соучастии в хранении порнографического контента с несовершеннолетними. Позднее Дурова выпустили под залог в пять миллионов евро. 1 сентября его впервые после освобождения из зала суда заметили на улицах Парижа.

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Сергей Лавров МИД Павел Дуров
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Комментарии
16
Рострелли
5 сентября 2024, 20:27
После заявления Лаврова Дуров напрягся.
Akabos
5 сентября 2024, 20:13
Во Франции полиции задержала гражданина Франции! Причём тут МИД РФ?
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