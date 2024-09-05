Суд решил не арестовывать имущество блогера Гусейна Гасанова на 112 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы прекратил дело по иску Федеральной налоговой службы к блогеру Гусейну Гасанову. ФНС требовала взыскать имущество биснесмена на сумму в 112 миллионов рублей. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает «Коммерсантъ».



Согласно пресс-службе суда, Федеральная налоговая служба настаивала на конфискации имущества предпринимателя, среди которого были два автомобиля и квартира в Москве. Их общая стоимость составила 112 миллионов рублей.



Тем не менее производство по делу Гасанова прекратили, так как блогер уже погасил задолженность по налогам. Ранее Гасанов рассказывал подписчиком о погашении долга перед ФНС — ему пришлось выплатить более 300 миллионов рублей.



Напомним, что в начале июня ФНС подала в суд на Гасанова. Налоговая требовала взыскать с блогера автомобили Chevrolet Tahoe стоимостью 7 миллионов рублей, Rolls-Royce за 35 миллионов рублей и недвижимость в «Москва-Сити» на сумму 70 миллионов рублей. Общая сумма претензий достигла 112 миллионов рублей.

