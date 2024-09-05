СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего замминистра МЧС Барышева

В отношении бывшего заместителя министра МЧС России Павла Барышева Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье, связанной с мошенничеством в особо крупном размере. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.



Следствие считает, что Барышев в период с 2017 года по 2019-й создал подложные документы, согласно которым он имел право на обеспечение жильем. Руководствуясь этими документами, по версии следствия, экс-замминистра похитил трехкомнатную квартиру в Московской области. Ее стоимость — не менее 20 миллионов рублей.