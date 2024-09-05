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    СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего замминистра МЧС Барышева

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    1 комментарий

    В отношении бывшего заместителя министра МЧС России Павла Барышева Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье, связанной с мошенничеством в особо крупном размере. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

    Следствие считает, что Барышев в период с 2017 года по 2019-й создал подложные документы, согласно которым он имел право на обеспечение жильем. Руководствуясь этими документами, по версии следствия, экс-замминистра похитил трехкомнатную квартиру в Московской области. Ее стоимость — не менее 20 миллионов рублей.

    «На похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СК РФ.

    С 2002-го по 2013 год Барышев занимал пост начальника ГУ МЧС России по Ярославской области. Далее он на протяжении четырех лет был начальником Академии гражданской защиты МЧС России. С февраля 2017 года по май 2021-го был на должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

    В апреле 2023 года Павел Барышев был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии. Он курировал специальный отдел, занимающийся исполнением законодательства в области защиты государственной тайны. Помимо этого Барышев руководил департаментом госполитики и регулирования в области водных ресурсов. В июне 2024-го он ушел на пенсию. Экс-замминистра имеет звание «Заслуженный спасатель РФ». За свою карьеру Барышев был награжден медалями за заслуги перед Отечеством I–II степени, а также Орденом Почета.

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    Комментарии 1

    забыл все05 Сен 2024 в 16:40
    всего трешку украл? да хоспадя, копните глубже или отпустите)
    +0−0
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