В белорусском Гомеле тушили пожар после падения, предположительно, сбитого БПЛА

В Гомеле тушили пожар, который начался ночью 5 сентября в результате падения, предположительно, сбитого беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает МЧС Республики Беларусь.
По данным ведомства, горело кирпичное здание склада в 8-м переулке Ильича. Огонь повредил 5 квадратных метров кровли. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Люди не пострадали.
Минобороны Беларуси заявило, что ночью 5 сентября был зафиксирован факт нарушения государственной границы в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Все воздушные цели были уничтожены.