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    В белорусском Гомеле тушили пожар после падения, предположительно, сбитого БПЛА

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    2 комментария
    Фото: МЧС Республики Беларусь
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    В Гомеле тушили пожар, который начался ночью 5 сентября в результате падения, предположительно, сбитого беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает МЧС Республики Беларусь.

    По данным ведомства, горело кирпичное здание склада в 8-м переулке Ильича. Огонь повредил 5 квадратных метров кровли. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Люди не пострадали.

    Фото: МЧС Республики Беларусь
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    Минобороны Беларуси заявило, что ночью 5 сентября был зафиксирован факт нарушения государственной границы в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Все воздушные цели были уничтожены.

    Фото: МЧС Республики Беларусь
    Фото: МЧС Республики Беларусь

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    Комментарии 2

    ЮлияБорисовна05 Сен 2024 в 13:53
    И когда это взрыв самогонного аппарата под Гомелем вызывал такой грандиозный шухер в соседней стране?..
    +0−0
    ixform05 Сен 2024 в 13:50
    глупый дрон!
    он залетел слишком высоко
    нужно было низЭнько низЭнько летать
    с огибанием крон деревьев
    +0−0
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