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Общество Свинское дело: Петербургскому ресторану запретили держать внутри заведения и показывать посетителям минипига

Свинское дело: Петербургскому ресторану запретили держать внутри заведения и показывать посетителям минипига

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8 комментариев

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора нагрянули с проверкой в петербургский ресторан «Корчма Сало» после того, как на заведение общепита поступили жалобы от неравнодушных граждан, сообщивших о неподобающем обращении с животными. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Прибыв на место, должностные лица ведомства установили, что в предприятии общепита содержится «карликовая свинья с целью ее демонстрации посетителям».

Так как использование животного в культурно-зрелищных целях и его содержание нарушало действующее законодательство, юрлицу ресторана было «указано на необходимость прекратить демонстрацию минипига. В социальных сетях ресторана на данный момент никак не прокомментировали требование Россельхознадзора и на некоторых видео от прошлых дней до сих пор можно посмотреть. как гости поглаживали с виду довольно почивающее на боку животное.

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ПО ТЕМЕ
Корчма сало Общепит Россельхознадзор Минипиг Карликовая свинья
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Комментарии
8
AEG1
5 сентября 2024, 00:44
Ехал как-то мимо.Ну стоит на улице мужик в косоворотке у входа с этим поросюхой на привязи, народ зазывает. Что тут антисанитарного? А то, что тут же за углом бухие могут справлять нужду по малому прямо на тротуар - это почему-то никого особо не напрягает.
Abu-Denis
5 сентября 2024, 00:29
Да. свинство. Доносчики - скоты по природе, что тут поделаешь, время в стране опять настало скотское. Но ресторанные затейники тоже немножко свинтус вульгарис. Как-то неприятно сочетается умиление над живой свинкой и название ресторана "Корчма Сало".
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