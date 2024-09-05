Свинское дело: Петербургскому ресторану запретили держать внутри заведения и показывать посетителям минипига

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора нагрянули с проверкой в петербургский ресторан «Корчма Сало» после того, как на заведение общепита поступили жалобы от неравнодушных граждан, сообщивших о неподобающем обращении с животными. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Прибыв на место, должностные лица ведомства установили, что в предприятии общепита содержится «карликовая свинья с целью ее демонстрации посетителям».

Источник: Корреспондент «Фонтанки»







Так как использование животного в культурно-зрелищных целях и его содержание нарушало действующее законодательство, юрлицу ресторана было «указано на необходимость прекратить демонстрацию минипига. В социальных сетях ресторана на данный момент никак не прокомментировали требование Россельхознадзора и на некоторых видео от прошлых дней до сих пор можно посмотреть. как гости поглаживали с виду довольно почивающее на боку животное.