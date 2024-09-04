Форум объединенных культур в Петербурге начнется с лекции патриарха Кирилла

В «нулевой» день Форума объединенных культур — 11 сентября — пройдет лекция патриарха Кирилла на заглавную тему форума — «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» Об этом рассказали 4 сентября участники пресс-конференции в ТАСС.
«Это отличительное событие форума этого года», — отметила председатель оргкомитета форума, вице-премьер Татьяна Голикова.
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст назвал лекцию «попыткой христианской рефлексии существующего времени» и объяснил, зачем такое осмысление необходимо.
В пресс-службе Форума объединенных культур «Фонтанке» рассказали, что лекция будет транслироваться и записываться.
Это не единственное мероприятие форума, не свойственное ему до ребрендинга (напомним, до 2023 года он назывался Международным культурным форумом). Так, на Дворцовой площади запланирован концерт объединенных культур с участием артистов из стран БРИКС, также пройдет Фестиваль культур стран БРИКС в Александринском театре и Фестиваль культур стран СНГ в Петергофе. А в фестивале «Цирк без границ» примут участие артисты 25 стран
Деловая программа форума, по подсчетам замминистра культуры Андрея Малышева, составит 258 мероприятий.
Форум объединенных культур пройдет в Петербурге с 11 по 14 сентября. Его программа поделена на 10 тематических секций, их кураторами стали председатель «ВЭБ.рф» Игорь Шувалов (секция «Деловая культура»), гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов (секция «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет»), замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский («Право на наследие в многополярном мире»), директор Российского этнографического музея Юлия Купина («Культурное наследие: традиции и современность»), худрук Театра Наций Евгений Миронов и председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков («Театр»), Федор Бондарчук и исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов («Кино»), гендиректор Эрпмитажа Михаил Пиотровский («Музеи»), Эдгард Запашный («Цирк»), Михаил Гусман («Медийная культура»), директор Академической Капеллы Ольга Хомова и Денис Мацуев («Музыка»).
Напомним, ранее оргкомитет форума назвал новых лауреатов Эрмитажной премии.