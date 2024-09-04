Форум объединенных культур в Петербурге начнется с лекции патриарха Кирилла

В «нулевой» день Форума объединенных культур — 11 сентября — пройдет лекция патриарха Кирилла на заглавную тему форума — «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» Об этом рассказали 4 сентября участники пресс-конференции в ТАСС.



«Это отличительное событие форума этого года», — отметила председатель оргкомитета форума, вице-премьер Татьяна Голикова.



Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст назвал лекцию «попыткой христианской рефлексии существующего времени» и объяснил, зачем такое осмысление необходимо.



В пресс-службе Форума объединенных культур «Фонтанке» рассказали, что лекция будет транслироваться и записываться.

