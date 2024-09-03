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Общество Использование российских активов для помощи Украине не обсудят на заседании постпредов стран ЕС. Венгрия сняла этот вопрос

Использование российских активов для помощи Украине не обсудят на заседании постпредов стран ЕС. Венгрия сняла этот вопрос

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6 комментариев

Венгрия сняла с обсуждения на заседании постпредов стран ЕС вопрос использования доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Этот пункт удалили из повестки заседания, пишет 3 сентября РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованный накануне встречи европейских политиков.

«Следующий пункт удален из повестки заседания: экономические и финансовые вопросы — использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для обслуживания и погашения кредитов», — сказано в документе.

Отметим, что повестку встреч представителей стран ЕС утверждает Венгрия. Страна с 1 июля возглавляет Евросовет.

В мае 2024 года Совет ЕС разрешил использование доходов от заблокированных активов России для поддержки Украины. Европарламент принял проект резолюции о помощи Киеву 17 июля, а также предложил конфисковывать эти активы.

На эту инициативу ЕС отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона намерена проработать возможности юридического преследования тех, кто причастен к решению конфисковать активы. По словам Пескова, подобные действия не могут оставаться «без взаимности».

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Комментарии
6
282437267
3 сентября 2024, 19:42
кто в курсе, дружбан Орбан щаз шенген дает?
280648886
3 сентября 2024, 20:28
А что молчим что цены на нефть в мире обрушились ? Василич в курсе?- друг спрашивает.
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