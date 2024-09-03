Использование российских активов для помощи Украине не обсудят на заседании постпредов стран ЕС. Венгрия сняла этот вопрос

Венгрия сняла с обсуждения на заседании постпредов стран ЕС вопрос использования доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Этот пункт удалили из повестки заседания, пишет 3 сентября РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованный накануне встречи европейских политиков.



«Следующий пункт удален из повестки заседания: экономические и финансовые вопросы — использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для обслуживания и погашения кредитов», — сказано в документе.

Отметим, что повестку встреч представителей стран ЕС утверждает Венгрия. Страна с 1 июля возглавляет Евросовет.

В мае 2024 года Совет ЕС разрешил использование доходов от заблокированных активов России для поддержки Украины. Европарламент принял проект резолюции о помощи Киеву 17 июля, а также предложил конфисковывать эти активы.

На эту инициативу ЕС отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона намерена проработать возможности юридического преследования тех, кто причастен к решению конфисковать активы. По словам Пескова, подобные действия не могут оставаться «без взаимности».