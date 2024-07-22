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    Боррель: первый транш из доходов от активов России перечислят ЕК в начале августа. На эти средства закупят оружие для Украины.

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    Первый транш из доходов от активов РФ в размере 1,4 миллиарда евро перечислят ЕК в первую неделю августа, и эти средства пойдут на закупку оружия для Украины. Об этом 22 июля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Помимо этого, он отметил, что странам-членам Евросоюза не удалось разблокировать средства Европейского фонда мира для компенсации затрат на поставки оружия Киеву, поскольку Венгрия отказалась снять вето.

    «Это постыдно», заявил Боррель. «Страны ЕС не получат компенсации. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем».

    Позицией Венгрии Боррель объяснил и перенос следующей встречи глав МИДов стран ЕС в Брюссель из Будапешта.

    В мае 2024 года Совет ЕС разрешил использование доходов от заблокированных активов России для поддержки Украины. 17 июля Европарламент принял проект резолюции о поддержке Киева с предложением конфисковать замороженные в ЕС активы РФ.

    Министр иностранных дел Венгрии заявил, что его страна будет продолжать блокировать компенсации из Европейского фонда мира: причиной он назвал то, что Венгрия не может импортировать российскую нефть из-за санкций Украины, а Варшава до сих пор не получила от Брюсселя €2 млрд на модернизацию армии из-за позиции Будапешта.

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    Жозеп БоррельЗамороженные активы РФТраншУкраинаЕСЕкВенгрияЕвропейский фонд мира
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