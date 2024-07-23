В Кремле пригрозили ответом на решение ЕС по российским активам

Москва ответит на воровство российских активов в Европе. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 июля.



По его словам, средства не только воруют, но еще и тратят на закупку вооружения для Украины. Подобные действия не могут оставаться «без взаимности», подчеркнул представитель Кремля.



Теперь российская сторона намерена проработать возможности юридического преследования тех, кто причастен к решению конфисковать её активы, добавил Песков.



В мае Совет ЕС разрешил использование доходов от заблокированных активов РФ для поддержки Украины. 17 июля Европарламент принял проект резолюции о поддержке Киева с предложением конфисковать замороженные в ЕС активы РФ. 22 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что первый транш из доходов от российских активов в размере 1,4 млрд евро перечислят ЕК в начале августа, и эти средства пойдут на закупку приоритетного военного оснащения для Украины.

