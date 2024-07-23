Москва ответит на воровство российских активов в Европе. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, средства не только воруют, но еще и тратят на закупку вооружения для Украины. Подобные действия не могут оставаться «без взаимности», подчеркнул представитель Кремля.
Теперь российская сторона намерена проработать возможности юридического преследования тех, кто причастен к решению конфисковать её активы, добавил Песков.
В мае Совет ЕС разрешил использование доходов от заблокированных активов РФ для поддержки Украины.
В Кремле пригрозили ответом на решение ЕС по российским активам
Москва ответит на воровство российских активов в Европе. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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