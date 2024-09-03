После пропажи 12-летней девочки в Буграх возбудили дело об убийстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи девочки-подростка во Всеволожском районе Ленинградской области. Граждан просят помочь следствию.



По данным ведомства, 1 сентября в поселке Бугры 12-летняя девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. На место выехала следственно-оперативная группа, криминалисты, полиция и МЧС. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ), сообщает 3 сентября пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Пропавшая девочка попала на записи с камер наблюдения. Ребенок был в синих джинсах и белых босоножках, с розовым рюкзаком с изображением радуги. Ростом она около 152–156 сантиметров, волосы средней длины, серые глаза. С собой у девочки был телефон-раскладушка.

Всех, кто обладает любыми значимыми для следствия сведениями, просят сообщить информацию в отдел дежурных следователей СК по Ленобласти по телефону: +7 (812) 492-01-58. Расследование дела поставило на контроль руководство следственного управления.