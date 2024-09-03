Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+28°

ясная погода, без осадков

ощущается как +28

1 м/c,

ю-в.

 770мм 35%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,61
EUR 97,81
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Для кого опасен FLiRT
Что готовят театры
В университетах мест нет
Петербургский завтрак
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия После пропажи 12-летней девочки в Буграх возбудили дело об убийстве

После пропажи 12-летней девочки в Буграх возбудили дело об убийстве

5 171
5 комментариев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи девочки-подростка во Всеволожском районе Ленинградской области. Граждан просят помочь следствию.

По данным ведомства, 1 сентября в поселке Бугры 12-летняя девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. На место выехала следственно-оперативная группа, криминалисты, полиция и МЧС. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ), сообщает 3 сентября пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Пропавшая девочка попала на записи с камер наблюдения. Ребенок был в синих джинсах и белых босоножках, с розовым рюкзаком с изображением радуги. Ростом она около 152–156 сантиметров, волосы средней длины, серые глаза. С собой у девочки был телефон-раскладушка.

Всех, кто обладает любыми значимыми для следствия сведениями, просят сообщить информацию в отдел дежурных следователей СК по Ленобласти по телефону: +7 (812) 492-01-58. Расследование дела поставило на контроль руководство следственного управления.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Ленинградская область Пропал ребенок Убийство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Cashmare
3 сентября 2024, 17:07
ушла 1 сентября днём, а может 2 сентября в пять утра. одета была в синие джинсы, а может в светлые шорты. вы там определитесь уже
Garik.Maremanov.1-1
3 сентября 2024, 17:00
Российские скрепы самые духовные и традиционные.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Новости компаний
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» начислит процент на остаток на расчетном счете новым клиентам
3 сентября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
Купите квартиру в «Образцовых кварталах» с минимальной ставкой
3 сентября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» начислит процент на остаток на расчетном счете новым клиентам
3 сентября, 17:35
Сбербанк и ГК «Невская строительная компания» подписали соглашение о сотрудничестве
3 сентября, 17:12
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового проекта в Казани
3 сентября, 16:50
«КВС» открыла продажи в новом квартале жилого комплекса «Ясно.Янино»
3 сентября, 16:30
«Ростелеком» заменил устаревшие сети связи для почти 10 тысяч семей в Кронштадте
3 сентября, 15:53
Первое лето в Соседском центре «КВС» подошло к концу
3 сентября, 15:40
Волонтеры Setl Group присоединились к мероприятию «Собери ребенка в школу»
3 сентября, 15:30
Петербуржцы могут оформить карту «Серебряный возраст» в любом офисе Сбера
3 сентября, 11:44
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30