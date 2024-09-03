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    Розовый рюкзак, рыжий шпиц. Появилось видео с пропавшей в Буграх 12-летней школьницей

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    Полиция прочёсывает окрестности в поисках пропавшей во Всеволожском районе Ленобласти школьницы. Её следы нашли на записях с камер наблюдения, и, судя по видео, она вышла из дома позже, чем предполагалось.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 сентября, полицейские изучили записи и установили, что с большой долей вероятности 12-летняя Юлия ушла из дома в Буграх накануне около 5 часов утра. В кадр она попала с розовым рюкзаком и рыжим шпицем. Одета не в джинсы, как предполагалось, а в светлые шорты.

    Мать обратилась в полицию за помощью в поисках накануне. Сообщалось, что девочка не вернулась с прогулки с собакой, на которую могла уйти днём 1 сентября. По предварительной информации «Фонтанки», пропавшая — шестиклассница, которая находится на домашнем обучении. Ранее затяжными прогулками родных не пугала.

    Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефону 02 или 112.

    Фото: официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Фото: официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Фото: официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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