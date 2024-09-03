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Происшествия Под Петербургом ищут 12-летнюю школьницу. Она пропала, гуляя со шпицем

Под Петербургом ищут 12-летнюю школьницу. Она пропала, гуляя со шпицем

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3 комментария

Полиция и волонтёры ищут шестиклассницу, пропавшую перед первым учебным днём во Всеволожском районе Ленобласти. Жителей просят присмотреться к её фотографиям.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 сентября, домой не вернулась 12-летняя жительница посёлка Бугры Юлия Седова. По предварительным данным, девочка ушла гулять с рыжим шпицем около половины четвёртого дня 1 сентября.

Предполагается, что девочка была в синих джинсах и белых босоножках. При себе может быть розовый рюкзак с изображением радуги и телефон-раскладушка. Из примет: серые глаза, светлые волосы, рост примерно 152–156 см.

«Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщите, пожалуйста, по телефону 02 или 112», — обращаются к жителям в главке.

По информации «Фонтанки», за помощью в полицию накануне обратилась мать школьницы. Девочка учится в шестом классе школы программирования, ранее из дома надолго не пропадала.

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Комментарии
3
VKuser174198221
3 сентября 2024, 12:54
Дай бог найти живой......
265927066
3 сентября 2024, 12:34
Шпица нашли?
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