Под Петербургом ищут 12-летнюю школьницу. Она пропала, гуляя со шпицем

Полиция и волонтёры ищут шестиклассницу, пропавшую перед первым учебным днём во Всеволожском районе Ленобласти. Жителей просят присмотреться к её фотографиям.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 сентября, домой не вернулась 12-летняя жительница посёлка Бугры Юлия Седова. По предварительным данным, девочка ушла гулять с рыжим шпицем около половины четвёртого дня 1 сентября.

Предполагается, что девочка была в синих джинсах и белых босоножках. При себе может быть розовый рюкзак с изображением радуги и телефон-раскладушка. Из примет: серые глаза, светлые волосы, рост примерно 152–156 см.

