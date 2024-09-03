Начинается ремонт дороги от М-10 к Колпино

«Уставший» кусок дороги на границе с Петербургом приведут в порядок в Тосненском районе Ленобласти. Речь идет об участке, соединяющем федеральную трассу М-10 с Колпино и Тельмана.

Работы стартуют на участке от автодороги М-10 «Россия» до въезда в бывший поселок, а ныне город Тельмана, сообщает 3 сентября дорожный комитет Ленобласти. На картах он значится и как улица Тельмана, и как подъезд к Колпино. К нему также примыкают съезды новой развязки М-10 в Ям-Ижоре, которую открыли в декабре прошлого года.