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    Начинается ремонт дороги от М-10 к Колпино

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    Фото: Dorogi_lo
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    «Уставший» кусок дороги на границе с Петербургом приведут в порядок в Тосненском районе Ленобласти. Речь идет об участке, соединяющем федеральную трассу М-10 с Колпино и Тельмана.

    Работы стартуют на участке от автодороги М-10 «Россия» до въезда в бывший поселок, а ныне город Тельмана, сообщает 3 сентября дорожный комитет Ленобласти. На картах он значится и как улица Тельмана, и как подъезд к Колпино. К нему также примыкают съезды новой развязки М-10 в Ям-Ижоре, которую открыли в декабре прошлого года.

    На участке предстоит уложить три километра нового асфальта, укрепить обочины, установить знаки и нанести разметку. Техника начнет работу на этой неделе.

    Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он будет уже третьим в Тосненском районе в этом году: ранее рядом обновили подъезд к Войскорово и чуть дальше — часть дороги от Аннолово через Форносово до Санкт-Петербургского южного полукольца. В будущем планируется также расширить до четырех полос дорогу внутри самого Тельмана от Оборонной улицы до границы города.

    Фото: Dorogi_lo

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