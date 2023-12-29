Новую развязку с разворотной петлей на трассе М-10 открыли в Ям-Ижоре

В Тосненском районе Ленобласти 29 декабря полностью открыли движение по новой транспортной развязке и разворотной петле на федеральной трассе М-10 «Россия». Речь идет об участке в деревне Ям-Ижора.
На 672-м километре автодороги М-10 построили развязку по типу «неполный клеверный лист» с путепроводом и разворотной петлей над проезжей частью Московского шоссе, а также новый надземный пешеходный переход, сообщает 29 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Общая протяженность петли и новых съездов составила 5,5 километра. Также реконструировали мост через Ижору: заменили пролетное строение, мостовое полотно и опорные части, смонтировали новые ограждения.
Дополнительно в ходе строительства переложили сети связи и водопровод, уложили новые водопропускные трубы и построили локальные очистные, а также смонтировали 13 километров новых линий освещения. Пешеходов призваны защищать барьерные и пешеходные ограждения. На участке рядом с жилыми домами сделали тротуары и поставили шумозащитные экраны, а автобусные остановки оснастили новыми павильонами.
Новая развязка должна уменьшить заторы на М-10, исключив левые повороты в границах Ям-Ижоры. Транспортные потоки теперь разграничены по направлениям через съезды, а встречка разделена парапетным барьерным ограждением. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».