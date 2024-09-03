«Не могу дождаться»: Илон Маск высказался о возможности получить должность при Трампе

Американский бизнесмен Илон Маск с энтузиазмом воспринял новость о том, что его могут пригласить в комиссию для аудита госпрограмм, которую хотел бы создать Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента в США.

«Я не могу дождаться. В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, от которых нужно избавиться», — прокомментировал новость Илон Маск в соцсетях.

Недавно газета Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщала, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах подумает о создании комиссии, которая будет проводить аудит правительственных программ. Издание отмечало, что Трамп хотел бы видеть Маска в руководстве этой комиссии.