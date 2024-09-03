Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+26°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

южн.

 770мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26
Для кого опасен FLiRT
Что готовят театры
В университетах мест нет
Петербургский завтрак
Линейки в школах Петербурга
Китайские авто в России
Новый игрок в стройке метро
Рейтинги «Фонтанки»
Власть Общество «Не могу дождаться»: Илон Маск высказался о возможности получить должность при Трампе

«Не могу дождаться»: Илон Маск высказался о возможности получить должность при Трампе

1 925
7 комментариев

Американский бизнесмен Илон Маск с энтузиазмом воспринял новость о том, что его могут пригласить в комиссию для аудита госпрограмм, которую хотел бы создать Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента в США.

«Я не могу дождаться. В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, от которых нужно избавиться», — прокомментировал новость Илон Маск в соцсетях.

Недавно газета Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщала, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах подумает о создании комиссии, которая будет проводить аудит правительственных программ. Издание отмечало, что Трамп хотел бы видеть Маска в руководстве этой комиссии.

Напомним, ранее зарубежные СМИ писали, что Трамп планирует предложить Илону Маску место своего советника или должность в администрации.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Соперником Дональда Трампа будет Камала Харрис, чью кандидатуру выдвинули 6 августа.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Илон Маск Дональд Трамп Выборы в США
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
280896530
3 сентября 2024, 12:36
Вроде миллиарды заработал и весьма умный мужик, он ведь понимает, что его бизнес как бы должен существовать вне зависимости от содержимого белого дома и уж точно кормить Маска дольше, чем в кресле просидит гипотетический Трамп? Странно все это.
Вася Петров
3 сентября 2024, 11:33
Будет в 6 палате заместителем Наполеона, когда тот проиграет выборы.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы могут оформить карту «Серебряный возраст» в любом офисе Сбера
3 сентября, 11:44
Новости компаний
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
ТОП 5
Новости компаний
Петербуржцы могут оформить карту «Серебряный возраст» в любом офисе Сбера
3 сентября, 11:44
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30
Setl Group стал участником Дня хранителей Петербурга вместе с художниками из Академии Штиглица
2 сентября, 16:00
Скрытые враги ваших глаз: офтальмологи рассказали, как часто надо проходить полное обследование зрения и почему
1 сентября, 18:00
Земля в дефиците: кто разбирает места в петербургских промзонах и индустриальных парках
1 сентября, 10:00
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35