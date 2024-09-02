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    «Если бы не было советского ядерного щита, нас бы не было»: Лукашенко поведал студентам о ядерной безопасности

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    Благодаря усилиям Советского Союза у Соединенных Штатов не получилось стать монополистом в области ядерного оружия. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 2 сентября на встрече со студентами вузов Витебской области.

    «Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, — нас бы не было», — заключил глава государства и добавил, что из-за этого сегодня США «не знают, что с нами делать». По мнению Лукашенко, «ответ ядерным ударом» последует, если «они попробуют пожестче обойтись». В таком случае «погибнет вся планета».

    «А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь — у тех, кто принимает эти решения», — провозгласил президент Белоруссии (цитата по БелТА).

    Советское ядерное оружие хранилось на территории Белоруссии до 1996 года. В 2023-м Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие вновь доставили в Белоруссию — «так, что никто на Западе не заметил». Он также назвал тип, мощность и боевую эффективность переданного Россией ядерного оружия.

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    Александр ЛукашенкоЯдерное оружиеБелоруссия
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