«Если бы не было советского ядерного щита, нас бы не было»: Лукашенко поведал студентам о ядерной безопасности

Благодаря усилиям Советского Союза у Соединенных Штатов не получилось стать монополистом в области ядерного оружия. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 2 сентября на встрече со студентами вузов Витебской области.
«Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, — нас бы не было», — заключил глава государства и добавил, что из-за этого сегодня США «не знают, что с нами делать». По мнению Лукашенко, «ответ ядерным ударом» последует, если «они попробуют пожестче обойтись». В таком случае «погибнет вся планета».
«А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь — у тех, кто принимает эти решения», — провозгласил президент Белоруссии (цитата по БелТА).
Советское ядерное оружие хранилось на территории Белоруссии до 1996 года. В 2023-м Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие вновь доставили в Белоруссию — «так, что никто на Западе не заметил». Он также назвал тип, мощность и боевую эффективность переданного Россией ядерного оружия.