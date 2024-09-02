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    В Ленобласти суд арестовал водителя, обвиняемого в убийстве женщины-босса

    2030
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    Всеволожский городской суд отправил в СИЗО 47-летнего водителя, которого обвиняют в убийстве женщины-босса, сообщает 2 сентября пресс-служба СК по Ленобласти.

    «По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК.

    По версии следствия, убийство произошло в ночь на 28 августа в районе поселка Вьюн. Обвиняемый был в машине с 51-летней женщиной. Между ними произошла ссора. В итоге мужчина взял проволоку и задушил женщину. Ее тело он попытался спрятать под ветками.

    СУ СКР по Ленинградской области

    Напомним, «Фонтанка» писала, что водитель работал на 51-летнюю бизнесвумен. Совершив убийство, он выбросил вещи женщины в реку Вуоксу. После этого мужчина потребовал с ее брата 10 миллионов рублей. Известно, что он ранее был судим. К нему применялись принудительные медицинские меры.

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    СИЗОВодительУбийствоЖенщина-боссЛенобласть
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