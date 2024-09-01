Личный водитель задушил женщину в Ленобласти и пытался стрясти 10 миллионов у ее брата

Под Петербургом произошло убийство местной бизнесвумен. Под подозрением ее личный водитель, который требовал 10 миллионов рублей у ее брата, об этом 1 сентября стало известно «Фонтанке».

Заявление о похищении женщины поступило в полицию 30 августа. По словам её брата, 27 числа около 22:00 на Приозерском шоссе малознакомый человек увёз его сестру, а спустя два дня на его телефон поступило сообщение с требованием перевести 10 миллионов рублей для решения вопроса.

Однако спасать было уже некого. По предварительным данным, женщину задушили проволокой, тело спрятали в лесу, а личные вещи выбросили в реку Вуокса.