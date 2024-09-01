«Накинул на шею проволоку и начал душить». Водителю предъявили обвинение в убийстве женщины-босса

Следствие предъявило 47-летнему мужчине обвинение в убийстве, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет 1 сентября пресс-служба СК Ленобласти.
пресс-служба СК Ленобласти
По версии следствие, инцидент произошел в ночь на 28 августа в районе поселка Вьюн. Обвиняемый находился в автомобиле с 51-летней женщиной, они поссорились, в результате чего мужчина взял проволоку и задушил женщину.
«Захватил сзади, уронил, потом я подошел к машине, открыл багажник — увидел проволоку, взял проволоку, и когда она поднималась, накинул на шею проволоку и начал душить», — рассказал следователям обвиняемый. Он не смог объяснить, сколько это длилось по времени. После содеянного мужчина попытался скрыть тело обломанными ветками.
Как ранее писала «Фонтанка», предварительно мужчина, который работал на 51-летнюю предпринимательницу, задушил женщину, ее вещи выбросил в реку Вуокса, а затем потребовал с ее брата 10 миллионов рублей. Мужчина в прошлом судим, к нему применялись принудительные медицинские меры.