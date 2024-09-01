    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    0 м/с, штиль

    770мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.19eur100.76

    «Накинул на шею проволоку и начал душить». Водителю предъявили обвинение в убийстве женщины-босса

    4926
    8 комментариев

    Следствие предъявило 47-летнему мужчине обвинение в убийстве, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет 1 сентября пресс-служба СК Ленобласти.

    пресс-служба СК Ленобласти

    По версии следствие, инцидент произошел в ночь на 28 августа в районе поселка Вьюн. Обвиняемый находился в автомобиле с 51-летней женщиной, они поссорились, в результате чего мужчина взял проволоку и задушил женщину.

    «Захватил сзади, уронил, потом я подошел к машине, открыл багажник — увидел проволоку, взял проволоку, и когда она поднималась, накинул на шею проволоку и начал душить», — рассказал следователям обвиняемый. Он не смог объяснить, сколько это длилось по времени. После содеянного мужчина попытался скрыть тело обломанными ветками.

    Как ранее писала «Фонтанка», предварительно мужчина, который работал на 51-летнюю предпринимательницу, задушил женщину, ее вещи выбросил в реку Вуокса, а затем потребовал с ее брата 10 миллионов рублей. Мужчина в прошлом судим, к нему применялись принудительные медицинские меры.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close