«Надо разобраться с этими бандитами»: Путин высказался о вторжении ВСУ в Курскую область и переговорах

Владимир Путин 2 сентября провел открытый урок «Разговоры о важном» со школьниками из Кызыла. В ходе беседы российский президент высказался о вторжении ВСУ в Курскую область. Он отметил, что украинская сторона не заинтересована в прекращении боевых действий, поэтому и была организована провокация в приграничье.
«Главная задача, которую противник ставил перед собой – остановить наше наступление в Донбассе. Они этого не достигли. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские Вооруженные силы уже ставят под контроль территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами», - заявил президент России.
Путин уверен, что провокация провалится. И после этого у украинских властей возникнет желание «не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам».
«Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации – именно в Курскую область. И с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», - заключил президент.
Напомним, 12 августа Владимир Путин заявил, что с украинской стороной, которая атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, говорить не о чем. Тем не менее власти Украины планируют подготовиться к возможным переговорам с Россией ближайшей осенью, сообщал источник украинских СМИ, близкий к офису президента Владимира Зеленского.