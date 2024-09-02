«Надо разобраться с этими бандитами»: Путин высказался о вторжении ВСУ в Курскую область и переговорах

Владимир Путин 2 сентября провел открытый урок «Разговоры о важном» со школьниками из Кызыла. В ходе беседы российский президент высказался о вторжении ВСУ в Курскую область. Он отметил, что украинская сторона не заинтересована в прекращении боевых действий, поэтому и была организована провокация в приграничье.



«Главная задача, которую противник ставил перед собой – остановить наше наступление в Донбассе. Они этого не достигли. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские Вооруженные силы уже ставят под контроль территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами», - заявил президент России.