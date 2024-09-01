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Происшествия Один дрон сбили у нефтеперерабатывающего завода, еще три — у Каширской ГРЭС. Что известно о ночных атаках на Москву и область

Один дрон сбили у нефтеперерабатывающего завода, еще три — у Каширской ГРЭС. Что известно о ночных атаках на Москву и область

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18 комментариев

В течение минувшей ночи беспилотники массово атаковали 14 регионов России, среди которых Москва и Московская область, сообщили в Минобороны РФ 1 сентября. В столице один из БПЛА перехватили рядом с нефтеперерабатывающим заводом на юго-востоке города, атаки вызвали затруднения в работе аэропортов.

Атака беспилотников на Москву началась около часа ночи, два дрона сбили над столицей, еще семь — над областью. Всего было сбито порядка 10 дронов, рассказал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Один из беспилотников сбили в районе нефтеперерабатывающего завода в Капотне (один из крупнейших заводов России по объемам нефтепереработки).

«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», — сообщил мэр. Место ЧП оперативно оцепили, на месте работают экстренные службы, сообщил MSK1.RU. Изначально пожару присвоили максимальный пятый ранг, позднее его снизили до второго, тушение огня продолжается.

К 11 часам утра возгорание на МНПЗ локализовали. Угрозы для людей и функционирования завода нет, уточнил мэр Москвы.

Еще трем атакам была подвергнута Каширская ГРЭС. Об этом рассказал глава города Каширы Московской области Михаил Шувалов. Утверждается, что жертв и разрушений нет, энергоснабжение не нарушено.

Также за ночь уничтожили летевшие на Москву дроны в Ленинском, Одинцовском городских округах, а также в городских округах Подольск и Ступино. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Для обеспечения безопасности авиаперелетов ночью и утром 1 сентября на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения, написал в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. На вылет было задержано 74 рейса. К 9 часам утра работа всех аэропортов восстановила штатный режим.

Ранее «Фонтанка» писала, что дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 158 дронов в нескольких регионах России.

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Комментарии
18
Sobaka
1 сентября 2024, 11:13
они же никогда не врут?
pgrad
1 сентября 2024, 11:39
Когда же закончится весь этот дурдом??
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