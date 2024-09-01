Минобороны сообщило о ночной атаке беспилотников на Россию. Долетело до Москвы: что известно

В ночь на 1 сентября украинские вооруженные силы осуществили массовую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории России. Об этом утром в воскресенье сообщает МО РФ.

Согласно данным Министерства обороны, дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 158 дронов, направленных в различные регионы. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской областью — 46, за ней следуют Брянская область с 34 дронами и Воронежская область с 28.

Кроме того, в Белгородской области было уничтожено 14 дронов, в Рязанской — восемь, а также зафиксированы случаи перехвата в Москве (2) и Московской области (7). Оперативные действия противовоздушной обороны позволили предотвратить возможные угрозы и обеспечить безопасность объектов на территории страны.

По словам главы города Каширы Московской области Михаила Шувалова, этой ночью ВСУ пытались атаковать Каширскую ГРЭС, жертв и разрушений нет, энергоснабжение не нарушено. ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах сообщает, что пожарные выехали на нефтеперерабатывающий завод в Капотне в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в результате падения сбитый беспилотник повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода, сейчас идет тушение.

На подлете к Ярославлю также была отражена атака БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия, о находке жителей просят сообщать по телефону 112.